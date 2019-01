So war Frank Castorfs "Galileo Galilei" am Berliner Ensemble

Theater der Raserei übernimmt

Während die Pest tatsächlich im Italien des Galileo Galilei ihr wüstes Vernichtungsspiel trieb und ihr auch in Brechts Stück deshalb großer Raum zugestanden wird, lässt Frank Castorf in seiner Galilei-Version diese Pest nicht nur durch Artaud theoretisch aufscheinen, sondern gibt ihr als dem Theater der Raserei immer öfter auch ästhetisch das Zepter in die Hand. Was im Endeffekt dann in seiner chaotischen Exzessivität und Expressivität und manchmal auch slapstickhaften Verballhornung aussieht wie ein ganz "normaler" Castorf-Abend.

Dabei führt Frank Castorf praktisch im Nebenbei zwei diametral entgegengesetzte Theatertheorien des 20. Jahrhunderts gegeneinander: Brechts kühlen Pragmatismus gegen Artauds heißen Bannstrahl, der auf die Eingeweide zielt. Frank Castorf kann wie immer auf ein großartiges Ensemble zurückgreifen, dass es in diesem Fall nicht einmal nötig hat, vorzugeben, es sei schon fertig mit diesem Stück, und das einen trotzdem über weite Strecken in seinen Bann zieht. Und so jagt man auf atemlose Weise durch Alexander Denics Bretterbudenlandschaft, die in ihren Tiefen ebenso ein Folterstreckbett wie ganze Vanitaszyklen oder offene Schränke mit Pestleichen versteckt, und die von einem riesigen Gerippe eines Teleskops dominiert wird, in das sich vortrefflich klettern lässt. Und doch endet man schließlich dort wieder, wo man begonnen hat, bei Jürgen Holtz, der am Bühnenrand sitzend sein Geständnis ablegt eines schuldig gewordenen Wissenschaftlers.