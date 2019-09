François Ozons "Gelobt sei Gott" gerät zum Missbrauchs-Dokudrama

Man merkt dem Film an, dass er schnell entstanden ist, eher als eine Art Dokudrama denn als durchkomponiert fiktives Werk. Diese Unmittelbarkeit spürt man jede Sekunde. François Ozon hat "Gelobt sei Gott" in Frankreich ins Kino gebracht, bevor dieses Jahr im März die erste Klage der Missbrauchsopfer verhandelt wurde: Vor Gericht musste sich der Lyoner Kardinal Philippe Barbarin verantworten, der mehr als 70 Missbrauchsfälle des ihm unterstehenden Bernard Preynat vertuscht hatte. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Vor zwei Monaten dann hat ein Kirchengericht Preynat seines Amtes enthoben. Weitere Verfahren stehen noch an.

Auf der Berlinale in diesem Jahr wurde "Gelobt sei Gott" mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet – vollkommen zurecht. François Ozon beweist Haltung und hat sich in die Missbrauchsopfer mit großer Empathie hineinversetzt. Sein Film ist weniger eine Abrechnung mit der Kirche als eine Aufforderung zu Solidarität und kritischer Aufklärung.