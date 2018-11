Francis Lai ist tot

Lai wurde in den 1950er Jahren bekannt. Er schrieb zahlreiche Stücke für Musiker wie Édith Piaf, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald Tom Jones oder Nana Mouskouri. Den Durchbruch erlangte er mit seinen Soundtracks für die Filme „Ein Mann und eine Frau“ (1966), „Love Story“ (1970) und „Bilitis“ (1977).

Der Titelsong von "Ein Mann und eine Frau" gilt als einer der berühmtesten der Filmgeschichte. Mit Regisseur Claude Lelouch arbeitete Lai anschließend noch in weiteren Projekten zusammen. Dem französischen Sender RTL sagte Lelouch am Donnerstag, Lai sei ein Engel gewesen, verkleidet als Akkordeonspieler. Sie hätten an insgesamt 35 Filmen zusammengearbeitet. Er bleibe für ihn der beste Komponist. "Er hat das Herz meiner Filme zum Schlagen gebracht." Im September hatte Lelouch verkündet, er wolle eine Fortsetzung von "Ein Mann und eine Frau" drehen.

Für seine Musik zu „Love Story“ gewann Lai 1970 den Oscar. Der Film erzählt die traurige Geschichte um ein junges Liebespaar.

Lai komponierte auch für "Das Traumschiff"

Insgesamt schrieb Lai mehr als 600 Songs und komponierte die Musik von mehr als 100 Filmen – unter anderem auch für die zweite Staffel der Fernsehserie „Das Traumschiff“. Er selbst erzählte einst, er schreibe seine Musik nur nachts.

Eventuell wird es in Nizza bald einen Platz mit dem Namen "Francis Lai" geben. Bürgermeister Estrosi gab an, er habe der Familie ein entsprechendes Angebot gemacht.