"France": Eine Starmoderatorin zwischen Schein und Sein

Sie ist der Star. Sie ist der Liebling der TV-Nation. Sie ist das, was hierzulande Anne Will oder Sandra Maischberger noch am ehesten verkörpern, auch wenn denen jegliche Glamourösität fehlt. France de Meurs heißt die Starmoderatorin, die mit ihrer TV-Sendung "Un regard sur le monde – Ein Blick auf die Welt" die Kommentierung des politischen Geschehens in Frankreich dominiert. Selbst Staatspräsident Emmanuel Macron, der zu Beginn des Films im Rahmen einer Pressekonferenz kurz als er selbst auftritt, kennt sie bei ihrem Namen.

Sie ist als politische Meinungsmacherin gefürchtet und wird als feministisches Idol verehrt. Frankreich liegt ihr gewissermaßen zu Füßen. Immer elegant gekleidet, oft trägt sie Chanel, lächelt sie sich maliziös mit knallrotem Lippenstift und strahlend blonden Haaren durch ihre Sendungen. In der hysterischen Medienmaschinerie unserer Tage ist sie eher eine Influencerin als eine Journalistin.

France de Meurs lebt mit Ehemann und Kind in einer Wohnung von überbordendem Luxus. Bewegt sie sich in der Öffentlichkeit, wird sie sofort umlagert von Autogramm- und Selfiejägern. Regisseur Bruno Dumont nähert sich ihr fasziniert und ohne eindeutige Haltung. Er feiert France zugleich und dekonstruiert sie – zeigt den exzentrischen Narzissmus dieses medialen Geschöpfes. Das funktioniert als ambivalente Mediensatire wunderbar, geerdet durch die Managerin und Assistentin hinter dem Star, Lou, eine taffe junge Frau, die France abwechselnd Streicheleinheiten verpasst und peitscht wie ein Rennpferd, das in der Box steht und darauf wartet, dass es losgeht.

Reportagen aus den Krisengebiete dieser Welt

Hemmungslos überhöht ist das ins Bild gesetzt, mit Aufnahmen, deren Umgebungsfarben oft entsättigt wurden, damit die knalligen Couleurs der Kleider und des Make-Ups von France de Meurs umso stärker wirken. So sitzt sie mit der unglaublich rosaviolettroten Farbexplosion eines Kleides im Sendestudio vor dem Hintergrundbild einer Luftaufnahme von Paris, während die grau ausstaffierten Politiker rechts und links neben ihr wie farblose Statisten wirken.

Mit dieser Starpower begibt sich France de Meurs für ihre Berichte auch in die freie Wildbahn, besucht für kurze, sehr persönlich gehaltene Reportagen Krisengebiete dieser Welt und inszeniert die Wirklichkeit vor Ort ganz nach ihrem Gusto.

Wenn France in einem afrikanischen Bürgerkriegsgebiet Soldaten für die besten Kamerapositionen nach ihren Vorstellungen choreographiert, droht Bruno Dumonts Mediensatire bisweilen zur Karikatur ihrer selbst zu werden. Natürlich schickt sie der Regisseur noch durch ein Fegefeuer der Eitelkeiten.

Uns Medienkonsumenten wird ein Spiegel vorgehalten

Die Frage stellt sich: Ist dieser allzu künstliche Charakter der France de Meurs auch glaubhaft in Schmerz und Verzweiflung? Der TV-Star fährt mit dem Auto in Paris einen Roller-Boten um und löst damit einen medialen Skandal aus. France beginnt ihr Leben zu hinterfragen, um schließlich – etwas geläutert – wieder durchzustarten.

Zusammengehalten wird das alles von der wunderbaren Léa Seydoux, die den Spagat zwischen der Stilisierung ihres Charakters und scheinbar echten Gefühlen, zwischen Schein und Sein, am Ende überzeugend hinbekommt. Dessen, was sie als France gerade denkt und fühlt, ist man sich bei dieser Schauspielerin nie sicher. Ihre Kunst besteht darin, uns Medienkonsumenten den Spiegel vorzuhalten – womit sie für die Rolle der France de Meurs ideal besetzt ist.