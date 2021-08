France Delon: Ein Leben auf High-Heels

Mit Maßkrügen beworfen

Vor allem die Anfangsjahre aber waren für den Damen-Imitator nicht leicht. Im oberpfälzischen Cham wurden bei einem Auftritt sogar mit Maßkrügen nach ihm geworfen. Doch die Zeiten änderten sich, Travestie wurde als Kunstform immer beliebter. Und schließlich füllte France Delon ganze Hallen, Säle und Theater, trat in Deutschland, der Schweiz, Österreich und den USA auf. "Als Travestiekünstler hast du eine Verkleidung und kannst viel freier und viel witziger sein. Wenn ich meine Gags im Anzug sprechen würde, würde mir das nicht jeder abnehmen und so darf ich frecher sein. Viel frecher", so Conrady.

Eines von nur drei Travestie-Theatern in Deutschland

Zuhause ist Frank Conrady seit vielen Jahren in Nürnberg. Und hier, in der Nürnberger Südstadt, gibt es das Paradies: Deutschlands zweitältestes Travestie-Theater. Im ganzen Bundesgebiet gibt es davon nur drei Stück. Seit 43 Jahren treten hier Männer in Frauenkleidern auf. Sie singen, tanzen und unterhalten ihr Publikum. Mal war diese Art von Show mehr, mal weniger gefragt. Das Paradies stand mehrfach vor dem Aus. Doch die treuen Fans halten ihm die Stange und den Club so über Wasser. Auch in den schwierigen Corona-Zeiten. Und hier ist seit 43 Jahren auch das Zuhause von France Delon. Die Franken haben die blonde Sängerin mit viel Witz ins Herz geschlossen.

Geburtstagsauftritt geglückt

Nach einer Stunde ist die Verwandlung von Frank Conrady in France Delon abgeschlossen. Mit blonder, wallender Mähne, im Glitzerkleid und auf 15 Zentimeter hohen High-Heels läuft Delon durch die Reihen auf die Bühne. Sie singt, scherzt und kokettiert mit ihrer Rolle. Das Publikum ist begeistert von der Leistung des 70-jährigen Künstlers. "Meine Bestimmung war es immer, die Menschen glücklich zu machen, zum Lachen zu bringen und zu unterhalten. Das ist für mich das Höchste", so Frank Conrady alias France Delon. Und das soll auch noch lange so bleiben, verrät er. Sein Vorbild sei schließlich Johannes Heesters, und der sei auch 108 Jahre alt geworden.