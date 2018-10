Fragile Männlichkeit: Penisskulptur bei Vernissage zerstört

"So berühmt" wollte die Erlanger Künstlerin Anna Maria Bieniek eigentlich gar nicht werden, sagte sie dem BR, doch inzwischen haben schon ein paar Zeitungen bei ihr angerufen: Gerade eben hatte sie sich nach zweijähriger Arbeit daheim und am Beginn ihrer Karriere zum ersten mal an der Jahresausstellung des Erlanger Kunstvereins im dortigen Kunstpalais beteiligt, da wird ihr dreiteiliges Keramik-Kunstwerk "I am no Toy" schon gleich bei der Vernissage nach einer Stunde von einem Künstlerkollegen unabsichtlich beschädigt. Er stolperte beim Lesen einer Erklärtafel über eine weiße Penis-Skulptur, die nun deutlich lädiert ist.

Ironie der Geschichte: Bieniek hatte sich nach eigener Aussage selbst überlegt, ob sie ihr anti-sexistisches Werk teilweise "zerstört", sich dann aber dagegen entschieden. Jetzt überlegt sie, abermals drei Penis-Skulpturen anzufertigen und der beschädigten Dreiergruppe als "Spiegelung" gegenüber zu stellen, aber darüber müsse sie noch etwas nachdenken. Sie sei aber "kein Banksy".

"Emotion wandelte sich in Mitgefühl"

"Ursprünglich war es die Wut über das triebhafte Verlangen vieler Männer, die mich dazu veranlasste, diese Skulpturen zu erschaffen", so die 39-jährige auf ihrer Internetseite über ihr Kunstwerk "I am no Toy": "Durch die Auseinandersetzung mit der Form und der symbolischen Bewegung, welche ich dieser Darstellung des Geschlechtsteils verliehen habe, möchte ich die Macht dieses Geschlechtsorganes zeigen. Diese zeigt sich in seinem eigensinnigen 'Handlungsdrang', seinem 'Willen', seinem 'Durchsetzungsvermögen', seiner Kraft, zu kämpfen und zu gewinnen – manchmal sogar um jeden Preis. Während des Prozesses wandelte sich diese Emotion dann in ein Mitgefühl, welches ich für diejenigen Männer entwickelte, die ihrem Geschlechtstrieb ausgeliefert zu sein scheinen."

Es soll keine "Provokation" sein

Lehm sei überhaupt ihr liebstes Material, so Bieniek im Gespräch mit dem BR. Am liebsten würde sie sich in einen Wald zurückziehen, dort einen Brennofen einrichten und umgeben von freier Natur mit "Erde" arbeiten. "I am no Toy" soll keinesfalls eine "Provokation" sein, wie sie im Netz erläutert: "Die Penis-Skulptur ist der Versuch, ein formales Verständnis für den männlichen Drang zu geben. Der Unkontrolliertheit und Triebhaftigkeit des männlichen Glieds habe ich durch die Bewegungen dieses fast naturgetreuen Phallus Ausdruck verliehen. Um ihn zu bewegen, muss man ihn nur leicht 'anstupsen'. Fast so wie in der realen Welt reicht auch diesem Objekt ein kleiner Reiz." Dass die Penisse wie Spielzeuge aussehen, ist Absicht, auch die Farben haben eine besondere Bedeutung: Gold-weiß für "Heiligkeit", babyblau für "Reinheit, purpur für einen "majestätischen Symbolwert".

Die Leiterin des Kunstpalais, Amely Deiss, sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa zu dem Vorfall, sie wünsche sich, dass ihr Haus auch bei anderen Ausstellungen einmal so viel Aufmerksamkeit bekomme. Der Vorfall sei nun ein Versicherungsfall und gehe seinen Gang. Nach Aussage von Anna Maria Bieniek wurde ihr mitgeteilt, die Haftpflichtversicherung des Berufskollegen werde wohl für die Beschädigung aufkommen.