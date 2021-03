Fränkisches Museum in Feuchtwangen bekommt neue Leiterin

Wie es in einem Schreiben der Stadt Feuchtwangen im Landkreis Ansbach heißt, stellte Bürgermeister Patrick Ruh (CSU) die neue Museumschefin am Dienstag (17.03.21) offiziell vor. Karrer, Jahrgang 1983, ist promovierte Kulturanthropologin und hat bereits in diversen Museen, Archiven und Sammlungen Erfahrungen gesammelt.

Volkskunde als ihr Thema

Zuletzt leitete sie das Vogtländische Freilichtmuseum im südlichen Sachsen. Zuvor war sie In der Schweiz als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fotoarchiv der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde tätig. Ihr wissenschaftliches Volontariat absolvierte Karrer bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Nun tritt Karrer die Nachfolge von Susanne Klemm an, die das Museum zwanzig Jahre lang führte und die Sammlung und Museumspädagogik der Einrichtung vorantrieb.

Ein spannendes Museum für alle

Besonders am Herzen liegt der neuen Museumsleiterin nach eigenen Angaben die kulturelle Teilhabe möglichst vieler Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Sie will erreichen, dass das Fränkische Museum für die Menschen in der Region aber auch für Touristen interessant und ansprechend ist. Das Fränkische Museum ist nach eigenen Angaben eines der bedeutendsten Volkskunstmuseen Deutschlands und eines der ältesten Landschaftsmuseen Süddeutschlands.