Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim begrüßt erste Besucher

Neues Badhaus wird fertig

Neue Attraktionen sind heuer zudem ein wiederaufgebautes Badhaus und der Aufbau einer Landsynagoge. Das im Jahr 1450 in Wendelstein (Lkr. Roth) erbaute Badhaus wurde bereits vor sieben Jahren abgebaut. Seit knapp zwei Jahren arbeiten die Mitarbeiter des Museums am Wiederaufbau. Im Herbst soll der Probebetrieb starten. Der erste offizielle Badetag soll 2020 stattfinden, so Museumsleiter Herbert May.

Aufbau einer Synagoge startet

Die Landsynagoge stammt aus Allersheim im Landkreis Würzburg. Vier Jahre lang lagerten die Bauteile bereits im Depot des Museums. Inzwischen hat der mittelfränkische Bezirkstag 100.000 Euro für die Planung und den Aufbau freigegeben, sagte Bezirkstagspräsident Armin Kroder (Freie Wähler). Ziel sei es, bis Ende dieses Jahres den Grundstein zu legen, so Museumsleiter May. Am 18. Mai startet zudem die Sonderausstellung "Zinnesrausch".

Mehr als 100 Gebäude auf 45 Hektar

Das Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim zeigt das kulturelle Erbe des ländlichen Frankens, seine Architektur sowie die alltägliche Lebenswelt vergangener Epochen. Obwohl es eines der jüngsten Freilandmuseen Deutschlands ist, es wurde 1982 eröffnet, zeigt es mehr als 100 ländliche Gebäude aus sieben Jahrhunderten auf einer Fläche von 45 Hektar.