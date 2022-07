"Fränkischer Sommer": Leiterin will junges Publikum gewinnen

Das Musikfestival "Fränkischer Sommer" des Bezirks Mittelfranken hat eine neue Leiterin. Bereits Anfang April wurde die Festivalmacherin Franziska Hölscher zur neuen künstlerischen Leiterin bestimmt und wurde nun am Montag offiziell vorgestellt, so der Bezirk.

"Fränkischer Sommer": Neue Leiterin hat zukunftsweisende Ideen

Demnach konnte Hölscher aus Heidelberg besonders mit ihren zukunftsweisenden Ideen zum "Fränkischen Sommer" punkten. Sie will unter Beibehaltung des Markenkerns "klassische Musik" auch neue Wege beschreiten und junges Publikum gewinnen.

Die überarbeitete Ausrichtung des Musikfestivals für den Sommer 2023 ist am Montag in allen Details bekannt gegeben worden. So sollen beispielsweise Crossover-Projekte, Inklusion und Nachhaltigkeit als Themen dabei sein. Das Veranstaltungsmanagement soll künftig das Konzertbüro Franken übernehmen.

Franziska Hölscher hat Erfahrung auf Musikfestivals gesammelt

Franziska Hölscher wurde 1982 in Heidelberg geboren. Im Alter von fünf Jahren erlernte sie das Violinspiel. Sie studierte Musik in Berlin und gilt nach Angaben des Bezirks mittlerweile zu den gefragtesten Geigerinnen der jüngeren Generation.

Auch beim "Fränkischen Sommer", der "Bachwoche Ansbach" und beim "Kissinger Sommer" war die Violinistin bereits zu Gast. Sie hat Erfahrungen mit Musikfestivals, unterrichtet an Hochschulen und ist regelmäßig Jurymitglied bei Wettbewerben.