Fränkische Programmkinos kämpfen ums Überleben

Christian Ilg, Betreiber des Babylon-Kinos in Fürth, steht vor einem Dilemma. Die Leute würden gerne ins Kino. Er darf in seinen großen Saal aber maximal 24 Besucher reinlassen, wo normalerweise etwa 90 Platz hätten. Gerade mal ein Drittel der Plätze in seinen drei Sälen kann er nach den aktuellen Abstandsbestimmungen nutzen. So ließe sich derzeit kein Gewinn erwirtschaften, erzählt der Betreiber. Gerade jetzt im Winter wäre in den Kinos eigentlich Hochsaison, doch danach sieht es derzeit nicht aus.