Fränkische Programmkinos ausgezeichnet

Das Bamberger Odeon Kino hat im Rahmen der Kinoprogramm- und Verleiherpreise des Bundes den Preis für das beste Kinder- und Jugendfilmprogramm erhalten. Das Nürnberger Casablanca wurde für sein Dokumentarfilmprogramm gewürdigt. Die Preise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert.

Kinos sind mehr als "anonyme Abspielplattformen"

Bei der Preisverleihung in Münster sind insgesamt 222 deutsche Filmkunsttheater und drei Filmverleiher geehrt worden. Aus der Region wurden zudem das Babylon Kino Fürth, die Lamm-Lichtspiele Erlangen, das Metropolis in Nürnberg und die Lichtspiele Großhabersdorf ausgezeichnet. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) würdigte in ihrer Rede das Engagement der Preisträger. Sie machten die Kinos zu "Seelen-Orten", die Raum für Begegnung und Austausch jenseits anonymer Abspielplattformen bieten.