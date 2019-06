Fränkische Blechbahnen in Aktion

Franken und speziell der Raum Nürnberg machten sich ab dem 19. Jahrhundert einen Namen mit der Herstellung hochwertiger Blechspielwaren. Ein Auszug der interessanten Geschichte ist derzeit im Industriemuseum in Lauf an der Pegnitz zu sehen.

Modelleisenbahnen in allen Varianten

Auf mehreren Anlagen fahren Original-Züge aus den 1910er bis 1950er Jahren in einer Kulisse aus blechernen Bahnhöfen, Lokschuppen und Häusern. Die Lokomotiven werden durch Uhrwerke, Elektromotoren oder sogar mit Dampf angetrieben. Die Aussteller präsentieren Bahnen einst bekannter Nürnberger Spielwarenunternehmen wie zum Beispiel der Heinrich Wimmer Blechspielwarenfabrik. Der Betrieb, der bis 1976 bestand, war auf die Herstellung von Spielzeugeisenbahnen spezialisiert. Auch Bahnen von Doll, Schuhmann und vielen weiteren fränkischen Modelleisenbahn-Herstellern können bestaunt werden.

Mitmachen ist erwünscht

Auch wenn die große Ära der Hersteller vorbei ist, ist die Faszination Eisenbahn und Blechspielwaren bei vielen noch ungebrochen. Und so können Väter ihre Erinnerungen an ihre Kinder weitergeben. An einer betreuten Malstation können die Kinder zudem künstlerisch tätig werden und zum Beispiel historische Deckelmotive farblich gestalten. Außerdem steht im Mittelpunkt der Ausstellung der Spielbetrieb der Bahnen.

Flammkuchen und Flohmarkt

Kulinarisch lockt das Industriemuseum am Sonntag mit einer Premiere. Da gibt es ofenfrischen Flammkuchen aus dem Holzbackofen. Außerdem werden im Tante-Emma-Laden des Museums Nippes und Nützliches für einen guten Zweck verkauft. Die Ausstellung hat am Wochenende von 11 bis 17 Uhr geöffnet.