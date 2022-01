Fracksausen im Geschlechterkrieg: Gounods "Faust" in Augsburg

Sehen wirklich alle Babys bei der Geburt so runzlig und alt aus, wie es im Staatstheater Augsburg in einem Film aus der örtlichen Entbindungsstation vorgeführt wird? Das gerade eben von der Nabelschnur getrennte Kind ist von der Welt offenbar ziemlich angewidert, so befremdet, wie es seine großen, aufmerksamen Augen verdreht. Grund für seinen Missmut gibt es in diesem Fall genug: Der Kinderwagen geht in Flammen auf, die Süßigkeiten reichen gerade mal für einen und auch sonst zeigt Regisseur Jochen Biganzoli nicht gerade eine lauschige Gegend.

In Augsburg gibt es die Ouvertüre zwei Mal

Vielmehr tobt hier der Krieg zwischen den Geschlechtern, und der macht offenbar schon die Kinder aggressiv. Männer und Frauen haben anscheinend so wenig gemeinsam, dass sie es nicht mal in einer Oper miteinander aushalten. Und so zeigten Biganzoli und sein Team einfach zwei, vor der Pause Charles Gounods "Faust", nach der Pause Gounods "Margarethe" – ist zwar eigentlich dasselbe Stück, hat in Augsburg jedoch zwei Ouvertüren. Und das Programmheft gönnt sich eine männliche und eine weibliche Titelseite, je nachdem, wie es gerade in der Hand gehalten wird. Tatsächlich ist Gounods Oper seit der Uraufführung 1859 unter beiden Titeln aufgeführt worden, "Faust" hat sich allerdings schließlich durchgesetzt.