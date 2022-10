FR: "Lupus Noctis" – eine Bühne für Gunzenhausens Unterwelt

Melissa C. Hill und Anja Stapor sind beide aus Gunzenhausen. Sie sind hier zur Schule gegangen, waren gemeinsam im Deutsch Leistungskurs – und hatten immer den Traum, eigene Bücher zu schreiben. Melissa hat noch vor dem Abitur ihr erstes Buch veröffentlicht. Anja Stapor zu Beginn ihres Studiums. Nun haben sich die beiden jungen Frauen zusammengetan und ein Buch geschrieben, das in ihrer alten Heimatstadt Gunzenhausen spielt. Genauer im unterirdischen Hilfskrankenhaus. "Lupus Noctis" heißt der Jugendthriller, der den Bunker aus den 1960er-Jahren in den Mittelpunkt rückt.

Ein Lebenslicht als Symbol

In dem Roman geht es um sechs Freunde, die an sogenannten Lost Places, verlassenen Orten, das Rollenspiel "Lupus Noctis" spielen. Sinn des Spiels ist es – grob dargestellt – dass Werwölfe versuchen, Dorfbewohner zu töten und umgekehrt. Als Symbol für das Leben steht das Lebenslicht. Eine Kerze in einem Glas. Solange die brennt, ist der Spieler oder die Spielerin am Leben. Gespielt wird nachts – ein Gong-Schlag sagt die Stunden an.

"In diesem Moment dringt ein gespenstischer Gong durch die Gänge des alten Bunkers. Das Geräusch lässt die Haare in Josefines Nacken zu Berge stehen. Es klingt wie eine antike Kirchturmuhr lang nachhallend voll und tief – nur viel leiser." Ausschnitt aus 'Lupus Noctis'

Der Bunkerschlüssel verschwindet

Doch aus dem Spiel fünf Meter unter der Erde im Bunkerkrankenhaus wird bitterer Ernst. Der Schlüssel für die schwere Stahltür verschwindet. Der Ausgang ist verschlossen. Zudem scheint es, als wäre jemand mit den Jugendlichen im Bunker. Ein Mädchen wird eingesperrt. Plötzlich versagt die Beleuchtung.

"Sein Herz scheint für einen Schlag auszusetzen. Die Lampe flackert erneut. Sie flackert und erlischt. Von einem Moment auf den anderen ist Marcel von Schwärze umgeben." Ausschnitt aus 'Lupus Noctis'

Je länger die sechs Jugendlichen festsitzen, umso mehr Geheimnisse dringen ans Licht. Die beklemmende Stimmung im Hilfskrankenhaus unter der Gunzenhäuser Berufsschule tut ihr Übriges. Kalt ist es dort unten. Ohne Tageslicht und Handyempfang. Die Luft riecht leicht modrig. Pfützen haben sich gebildet. Irgendwo plätschert Wasser. "Lupus Noctis" ist spannend, dicht erzählt – und gruselig.

Geschichte aus sieben Perspektiven

Das Hilfskrankenhaus sei für einen Thriller der perfekte Schauplatz, sagt Melissa C. Hill. "Das ist der Stoff, aus dem Alpträume gemacht sind", so die 32-Jährige. Auch wenn Stapor und Hill das Buch gemeinsam geschrieben haben, liest es sich aus einem Guss. "Lupus Noctis" wird aus sieben Perspektiven erzählt. Immer wieder bekommt der Leser Einblick in einen anderen Charakter. Diese Charaktere haben sich Hill und Stapor aufgeteilt. Melissa C. Hill und Anja Stapor haben ihre Geschichte im Vorfeld sehr genau geplant. So sei das Schreiben schnell und gut gegangen, berichten die beiden Frauen. Aus dem Buch mussten für die Endversion 20.000 Worte gekürzt werden. Da sei es auch ein Vorteil zu zweit zu sein, schmunzeln die beiden Autorinnen. Die eine habe den Teil der jeweilig anderen gekürzt.

Für Jugendliche geschrieben, auch von Erwachsenen gelesen

Als gebürtige Gunzenhäuserinnen haben Melissa C. Hill und Anja Stapor "Lupus Noctis" nun auch in Gunzenhausen vorgestellt. Die Lesung im Lutherhaus war mit 130 Gästen ausverkauft. Der Jugendthriller, erschienen im Dressler-Verlag, kommt bei den Besuchern an. "Das ist eine tolle Geschichte und ich glaube, dass sie auch nicht nur für Jugendliche geeignet ist", ist ein Besucher nach der Lesung überzeugt. "Lupus Noctis" ist in jedem Fall ein Buch, das einen nicht so schnell wieder loslässt.