KZ-Gedenkstätte zeigt Fotoschau über "unsichtbare Lager"

Der Architekturfotograf Rainer Viertlböck hat sich in ganz Europa auf Spurensuche begeben: nach den Übersten der 80 Außenlager des KZ Flossenbürg und den anderen Orten der nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager. Die Ergebnisse seine Reise sind ab sofort in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg zu sehen. Viertlböck präsentiert seine Fotografien in der Ausstellung "UN SICHTBAR. Der KZ-Komplex Flossenbürg heute".

Ehemalige Lagerorte wieder kenntlich gemacht

Auch heute noch ließen sich in Bayern, Böhmen und Sachsen Überreste der damaligen Lagerstrukturen identifizieren, teilt die Gedenkstätte mit. Aber meist seien sie nicht mehr als Teil der Zwangsarbeits- und Vernichtungsmaschinerie im öffentlichen Bewusstsein präsent. Aufgrund von Nachnutzung, Überformung und Verdrängung seien die ehemaligen Lagerorte aus dem kollektiven Bewusstsein verschwunden, eben "unsichtbar" geworden. Fotograf Viertlböck mache diese Orte mit seinen Bildern wieder kenntlich und dokumentiere die Präsenz des damaligen Systems der Konzentrations- und Außenlager im Alltag.

Ausstellung läuft bis September

Ergänzt wurde die Ausstellung durch Fotografien anderer nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager. Durch die Kombination entstehe ein Bewusstsein "für die Omnipräsenz des Lagersystems und die weit verzweigten Strukturen der Verfolgung und Vernichtung", wie die Gedenkstätte weiter mitteilt. Zu sehen ist die Ausstellung bis 13. September. Die Ausstellung ist im Verwaltungsgebäudes des ehemaligen SS-Granitbetriebs der Deutschen Erd- und Steinwerke in Flossenbürg eingerichtet.