"Foundation": Galaktischer Kampf um Wissen in TV-Serie

Zehntausende Jahre in der Zukunft hat die Menschheit die gesamte Milchstraße besiedelt und wird von einer Dynastie beherrscht, die den Status Quo mit allen Mitteln bewahren will. Und so führen drei unterschiedlich alte Klone des Dynastiebegründers das Galaktische Imperium seit hunderten Jahren, doch die Erneuerung bahnt sich unaufhaltsam ihren Weg. Der Fall auch dieser Zivilisation und ihrer Errungenschaften ist unausweichlich, wie Psychohistoriker Hari Seldon prognostiziert.

Den Verfall abzumildern, das Ende hinaus zu zögern - das ist die Hoffnung von Seldon und seinen Mitstreitern. Während sich das Imperium ein letztes Mal aufbäumt, werden sie auf einen weitentfernten Planeten verbannt, um dort ihre Wissensarche aufzubauen und damit die Grundlage für eine neue Zivilisation zu schaffen. Diese Informationsspeicher sollen die Basis bilden für zukünftige Generationen, das Fundament , die im Serientitel beschworene "Foundation" eben.

Komplexe Ideen Isaac Asimovs

Visuell ist "Foundation" die aufregendste und beeindruckendste Serienproduktion, die man bisher auf einem kleinen Bildschirm sehen konnte – und wohl auch die teuerste.

Serienschöpfer David Goyer ließ sich von den komplizierten und oftmals abstrakten Ideen Isaac Asimovs inspirieren, der die literarische Vorlage schuf, als packende Geschichte einer riesigen Welt im Umbruch. Den Vergleich zu "Game of Thrones", der aufsehenerregendsten Fantasy-Saga der vergangenen Jahre, muss diese Serie also nicht scheuen – ob sie ein ebenso großes Publikum begeistern kann, wird sich zeigen.