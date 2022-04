Fotos dokumentieren Deportation von Juden in Weiden

Vier Fotos aus Weiden dokumentieren die Deportation von Juden aus der Stadt im Jahr 1942. Nach einem Hinweis des BR-Studios Oberpfalz werden die Fotos in die bundesweite Aktion "Last seen" der "Arolsen Archives" aufgenommen, bestätigt Stadtarchivar Sebastian Schott. Die Fotos zeigen Juden mit ihrem Gepäck und einem gelben Stern an ihren Mänteln. Niemand von ihnen wird zurückkehren.

Fotos sollten Deportation dokumentieren

Aufgenommen wurden die Fotos auf Anweisung des NS-Oberbürgermeisters von einem Fotografen der NS-Kreisbildstelle, erklärt Stadtarchivar Sebastian Schott, der auch seine Doktorarbeit über die Geschichte der Juden von Weiden geschrieben hat. Die Fotos sollten die Deportation dokumentieren. Handschriftlich wurden sie damals beschriftet mit: "Weggang der letzten Juden aus Weiden und Umgebung am 3. April 1942".

Die Fotos zeigen die vierköpfigen Familie Hausmann aus Weiden, die Witwen Adelheid Kohner und Paulina Steinhart oder Ernst Ansbacher, den letzten Juden, der aus Floß im heutigen Landkreis Neustadt an der Waldnaab deportiert wurde. Ernst Ansbacher steht mit seinem Koffer auf dem groß "FLOSS" zu lesen ist, am Weidener Bahnhof.

Juden wurden ins Ghotto Piaski gebracht

Diese Juden wurden am 3. April aus Weiden nach Regensburg gebracht und - wie die Juden anderer Städte und Orte aus der Oberpfalz und aus Niederbayern - im Gebäude der Jüdischen Gemeinde Regensburg notdürftig einquartiert und am 4. April von Regensburg aus in das Ghetto Piaski bei Lublin deportiert. In Regensburg entstand noch einmal ein heimlich aufgenommenes Foto, das die Juden vor ihrem Abtransport auf dem Areal der nach dem Pogrom vom 9. November 1938 abgebrochenen Synagoge zeigt.

Die Juden, die aus Regensburg selbst deportiert werden sollten, hatten sich an diesem Tag, am 4. April 1942, bei einem sogenannten jüdischen Altersheim in der Weißenburgstraße, etwas außerhalb der Altstadt, einzufinden. Beide Gruppen wurden dann zum Bahnhof gebracht. Dort kam ein Zug mit rund 800 Juden aus München-Milbertshofen an. Mit diesem Transport wurden auch die insgesamt über 200 Personen aus Regensburg deportiert. Das Ziel war das Ghetto Piaski bei Lublin in Polen.

Briefe als Zeugnis

Anfangs durften die deportierten Juden noch nach Hause schreiben. Sie baten meist dringend um Kleidung und Essen. Freunde und Verwandte schickten anfangs auch wirklich noch Pakete in das Ghetto. Doch viele Ältere starben schnell. Ein besonders berührendes Zeugnis ist ein Brief, den einer der Söhne der Familie Hausmann, der inzwischen im Lager Trawniki, ebenfalls in der Nähe von Lublin, gelandet war. Manni Hausmann schreibt am 1. April 1943, also etwa ein Jahr nach der Deportation, an die Familie Schuller, eine befreundete nichtjüdische Familie in Weiden.

"Liebe Schullerei! Heute habe ich endlich mal Gelegenheit, Euch mal wieder ein Lebenszeichen zu schicken. Wenige Tage fehlen noch, dann ist es ein Jahr, dass wir uns nicht mehr gesehen haben. Viel Gutes habe ich Euch nicht mitzuteilen, im Gegenteil eine Nachricht, die Euch schwer treffen wird. Der liebe Papa ist am 19. Januar um 9 Uhr früh an Flecktyphus hier gestorben, ich war während seiner Krankheit stets bei ihm, wir hatten alles Menschenmögliche getan, er bekam dauernd Herzspritzen, aber das Herz, das ja schon zu Hause schwach war, konnte die Krisis nicht überwinden. Ich war in den letzten Stunden bei ihm, er erkannte mich da schon nicht mehr, ich drückte ihm die Augen zu. Ich hatte ebenfalls Flecktyphus, war auch sehr schwer gelegen, aber die Spritzen halfen mir darüber weg. Nun habe ich eine Bitte an Euch, könnt ihr mir Geld und Päckchen schicken. Meine Adresse: Auffanglager Trawniki, Trawniki über Lublin. Briefe oder Karten schreibt bitte nicht, ich hätte davon nur Unannehmlichkeiten. Erwähnt auch diesen Brief nicht, ich bekomme Geld und Päckchen wohl ausgehändigt, kann es Euch aber normalerweise nicht bestätigen. Sonst weiß ich nichts Neues, Grüße an alle Bekannten, besonders Andreas. Weiter alles Gute, viele herzliche Grüße! Euer Manni." Brief von Manni Hausmann

Überlebt hat den Transport nach Piaski niemand, auch Manni Hausmann nicht.

Die Fotos von der Deportation in Weiden werden jetzt in die Aktion "Last seen" aufgenommen. Maximilian Strnad vom "Institut für Stadtgeschichte und Erinnerungskultur bei der Landeshauptstadt München", der sich für dieses Projekt engagiert, hat bereits beim Weidener Stadtarchivar Sebastian Schott angefragt und die Fotos zur Verfügung gestellt bekommen.