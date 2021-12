Fotokunst-Sammler Artur Walther: Kosmos der Vielfalt

Seit Jahrzehnten schon lebt Artur Walther inzwischen in New York. Er ist Mitglied zahlreicher Institutionen der Stadt, gehört dem Komitee des Whitney Museums an, hat einen Sitz in der Abteilung "Architektur und Design" im MoMa und gehört zum Vorstand des International Center of Photography. Zudem hat er zehn Jahre einen Projektraum in Chelsea mit den Fotografien seiner Sammlung bespielt. Und kürzlich wurde er mit dem Kulturpreis 2021 der Deutschen Gesellschaft für Photographie ausgezeichnet.

Aber wie das so ist: Das Wetter in seiner Heimat Neu-Ulm hat der Kunstsammler immer auf dem Schirm. "Die ganze Woche Schnee" sagt er und lacht. In New York herrschen nämlich noch vergleichsweise milde Temperaturen.

Der Weg von provinzieller Enge ins Weltoffene

Der Weg von Neu-Ulm nach New York, von provinzieller Enge ins Weltoffene war alles andere als lang, überhaupt scheint Artur Walther alles konzentriert und mit enormem Drive anzugehen. "Ich bin jetzt die Liste durchgegangen", erzählt er. "Wir fingen an 2010. Und von 2010 bis 2020 machten wir 48 Ausstellungen, es waren 23 Ausstellungen in New York, es waren sieben Ausstellungen in Neu-Ulm und 18 internationale Wanderausstellungen. Wir publizierten 17 Bücher, sieben Bücher über die Kollektion und zehn Bücher über bestimmte Künstler. Es war eine wahnsinnige Anstrengung."

Ehemals Investment-Banker an der Wall-Street

Tempo, Intensität und Thrills kennt Artur Walther noch aus seinen Jahren als Investment-Banker an der Wall-Street. Er war einer der ersten Experten für spekulative Tauschgeschäfte, sogenannte Swaps. Eine unglaublich lukrative Erfolgsgeschichte, aus der er sich Mitte der 90er Jahre erlauben konnte, auszusteigen. Als Privatier machte er weiter mit der Fotografie. Zwei Jahre war er bei ICP, dem International Center of Photography und nahm Kurse. Walther erzählt: "Ich nahm dann aber auch Kurse mit Stephen Shore, mit Bruce Davidson, mit Marie Ellen Mark, mit denen ich dann auch sehr eng befreundet war. Und ich lernte dann auch die Bechers kennen. Also das war eine Zeit, wo ich selber fotografierte. Und ich fing an zu sammeln und das eigene Bildermachen passte nicht mehr zusammen. Aber was mir das gegeben hat, war eigentlich die Fähigkeit des Sehens, die Fähigkeit des Untersuchens, die Fähigkeit auch vom Handwerklichen her in Bezug auf Druck und auf das Bild.

Von Bechers über Sander und Blossfeldt zur Fotografie großer afrikanischer Künstler

Den Nukleus der Sammlung Artur Walther bilden die seriellen Arbeiten der Bechers, Portraitfotografien von August Sander und die Ordnung der Pflanzenwelt von Karl Blossfeldt. Aber schnell entgrenzte sich dieser Kern ins Offene. Das lag vor allem auch an der Freundschaft zwischen Artur Walther und dem Kurator Okwui Enwezor, der ein guiding spirit für den Aufbau der Sammlung war. "Es geht eigentlich alles um Identität. Die Definierung des Selbst. Es ist eigentlich das Finden der Identität in all seinen Bereichen und Auswirkungen, was die Sammlung dann darstellt." Das sei sehr früh ihr Ansatz gewesen: "Wir brachten japanische, chinesische, deutsche, amerikanische und afrikanische Künstler thematisch zusammen."

Untergraben der anthropologischen Sicht auf Afrika

Die erste Schau der Walther-Collection hieß denn auch Momente des Selbst: Portraitfotografie und soziale Identität." August Sanders traf dabei auf Seydou Keita, den großen afrikanischen Porträtisten aus Mali, der die Selbstfindungsprozesse nach der Unabhängigkeit seines Landes 1960 fotografisch begleitet hatte. Inzwischen umfasst die Walther Collection umfangreiche Werkgruppen afrikanischer Fotografie. Immer im Fokus: Der Alltag und das Spiel mit Identitäten, das die anthropologische und ethnologische Sicht auf Afrika untergräbt und ironisch kommentiert.

Ort der vielen Welten

Zurzeit hängen bei Artur Walther zuhause in Manhattan gerade Fotografien von Samuel Fosso, der in seiner Schwarz-weiß-Serie "African Spirits" historisches Bildmaterial von Martin Luther King, Malcom X. oder Muhammad Ali aus Zeitungen und Zeitschriften theatralisch re-inszeniert. Der 73jährige Sammler tauscht aber gerne die Bilder aus, er lebt mit der Kunst. 5.600 Werke umfasst die Walther-Collection, zählt man die Konvolute der Alltagsfotografie dazu, sind es mehr als 10.000 Bilder. Ein Ort der vielen Welten, in der China einen weiteren Schwerpunkt bildet. Artur Walther sagt, er habte sich ganz klar zu Beginn auf chinesische Fotografie fokussiert. "Und das war wirklich chinesische Fotografie Post-Tiannamen-Square, wo dann wirklich die Freiheit wieder da war, wo die Künstler sich mit ihrer Umgebung, mit Politik, mit Ökonomie, mit Identität, mit Geschlecht, mit Sexualität auseinander setzen konnten."