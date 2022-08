Fotokünstler JR macht ausgegrenzte Menschen sichtbar

Zerbrechliches Transportgut gestern Mittag auf der Theatinerstraße in München: Der Künstler JR aus Paris, wie immer getarnt unter einem Opa-Hut und mit einer Sonnenbrille, andererseits aber auch unübersehbar mit einem strahlend blauen Jackett und einem Megaphon, dirigiert mehr als 100 Menschen, die das auf Stoff gedruckte Riesenfoto "Valeria" von der Hypo-Kunsthalle zum Odeonsplatz tragen sollen. Eine Plane von 45 Metern Länge. Abgebildet ist darauf ein ukrainisches Flüchtlingsmädchen, das nach dem Ausrollen des Fotos nur noch aus der Luft zu sehen sein wird.

Erstmals lag das übergroße Foto im Frühjahr in Lwiw auf dem ukrainischen Boden. Kurz nach dem Überfall auf das Land. Russische Bomberpiloten sollten durch JRs Kunst sehen, wen sie da bombardieren. "Valeria" – ein süßes kleines Mädchen. Jetzt muss der lange Zug in München aus logistischen Gründen nach rechts in die Viscardigasse einbiegen.

JR begann als Graffiti-Sprayer

JR will als ehemaliger Graffiti-Künstler auch hinter seinen Initialen ein wenig anonym bleiben. Und trotzdem ist der soziale Charakter das Wichtigste an seiner Kunst. Er schließt immer alle Anwesenden ein, wie hier die Passantinnen und Passanten in der Theatinerstraße in München, die zum Mittragen eingeladen werden. Er wirbt dafür, indem er die Fluchtgeschichte der kleinen Valeria und ihrer Mutter durch das Megaphon erzählt.

JR, 39 Jahre alt, aus einer tunesisch-französischen Familie in Paris stammend, hat mit Graffiti um 2000 herum begonnen. Eine Universität oder eine Kunsthochschule hat er nicht besucht. Eines Tages fand er eine alte analoge Kamera in einem Schacht der Metro. Man konnte die Bilder der Kamera nicht digital vermehren oder verändern, aber Fotoprints ausdrucken. Aus diesen Fotos wurden sogenannte Pastings, die er an die Hauswände klebte und noch mit Farbe wie mit einem Rahmen versah. So sind die Bilder wenigstens einigen aufgefallen. Denn lange hält so ein Papierausdruck an einer Hauswand nicht.

Gesellschaftlich Übersehenen Aufmerksamkeit verschaffen

Stolz zeigt JR bei der Führung durch seine Ausstellung in München auf die erste Quelle seiner Kunst: auf die analoge Kamera, die jetzt in einer Vitrine wie eine Reliquie gehütet wird. Leider kann man den starken Blitz nicht sehen, den JR vor allem im U-Bahn-Tunnel ausprobiert hat. In einer nächsten Phase seines Schaffens hat er seine Kumpels aus den Vororten einzeln porträtiert. Bilder wie das vom heutigen Filmemacher Ladj Ly, der seine Kamera wie eine Maschinenpistole hält. Fotos, die JR während der Jugendunruhen 2005 in Paris schlagartig berühmt machen sollten.

Den gesellschaftlich Übersehenen durch ein Foto Aufmerksamkeit verschaffen. Das ist die wichtigste Absicht des französischen Fotokünstlers JR. Wobei: Fotokünstler? Die durchweg schwarz-weißen, meist vergrößerten Bilder sind keinesfalls besonders kunstvoll gestaltet. Doch sie haben eine gesellschaftliche Wirkung.

Ein Beispiel: Ab 2008 wagt sich JR in eine der gefährlichsten Favelas von Rio de Janeiro. Nicht einmal die Polizei dringt hierhin vor. In Gesprächen mit den Bewohnern kommt JR zu dem Schluss, dass die Frauen der Siedlung in jedem Fall am schlimmsten betroffen sind. Entweder direkt oder als Mütter der geopferten Töchter und Söhne.

Er fotografiert also die Gesichter der Mütter für die Serie "Women are Heroes/ Frauen sind Heldinnen". Die vergrößerten Ausdrucke klebt er an die Wände der Favelas, so dass die Augen dieser Mütter hinunter in die besseren Viertel von Rio blicken. Die Wirkung: Plötzlich sind diese Ärmsten der Armen Tagesgespräch, werden interviewt und mit Hilfsangeboten überschüttet. Ähnliches passiert mit den Insassen eines Hochsicherheitstrakts in einem US-Gefängnis.

Diese Männer, die mit vielleicht 20 eine große Dummheit begangen haben, wären normalerweise für immer weggeschlossen geblieben. Durch die Fotos und die Gespräche von und mit JR befindet sich inzwischen keiner mehr im Hochsicherheitstrakt. Einige wurden in erleichterten Haftvollzug verlegt, andere sogar entlassen.

JR manchmal selbst auf seinen Riesenfotos

Durch Fotos von all den öffentlichen Aktionen lässt sich die Freiluft-Kunst des JR tatsächlich ins Museum verlegen, wie die Ausstellung in der Hypo-Kunsthalle München beweist. Am besten funktionieren indes die Arbeiten, die JR für meist amerikanische Museen hergestellt hat. Bei der Reihe "Chronicles" folgt er seit etwa zehn Jahren dem Vorbild der Wandbilder des Mexikaners Diego Rivera. Hier werden alle Menschen eines Stadtviertels, im ersten Fall Paris-Clichy, aus Fotografien zusammen collagiert. Da steht dann der stolze Bürgermeister neben dem mit einem Hoodie getarnten Drogendealer. Auf einem riesigen Wandbild.

Manchmal erblickt man JR selbst auf seinen Riesenfotos mit der freundlich-optimistischen Weltsicht. Man muss eine Weile suchen. Er ist der mit dem Opa-Hut und der Sonnenbrille.