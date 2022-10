Fotografin Isolde Ohlbaum erhält Wilhelm-Hausenstein-Ehrung

Ob Umberto Eco oder Elias Canetti, Margaret Atwood oder Astrid Lindgren: Isolde Ohlbaum hat sie und unzählige andere Autoren und Autorinnen von Weltrang fotografiert. Ihre Porträts, grundsätzlich bei Tageslicht aufgenommen, schmücken Buchdeckel, Zeitungs- und Magazinseiten und ihr Archiv, das Online und in Fotobänden verewigt ist, wurde gelobt als "eine Literaturgeschichte in Autorenportraits, die einzigartig ist in Europa". Weil sie "das wahre, unverfälschte Gesicht der Literatur" zeigt, erhält Isolde Ohlbaum heute Abend die mit 5.000 Euro dotierte Wilhelm-Hausenstein-Ehrung der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.

Ohlbaum: "Glück, dass Autoren dieses Archiv mochten"

Wie sie zur Fotografin der Literaten und Literatinnen wurde, kann sei rückblickend nicht beantworten. "Es gab Kettenreaktionen, ich habe auch Glück gehabt", erzählt sie im Interview mit der Bayern 2 kulturWelt. "In München gab es die Autorenbuchhandlung, da kamen sehr viele Autoren. Und ganz wichtig war für mich 1975 der Petrarca-Preis, wo auch sehr viele Autoren waren. Dadurch hat sich sehr schnell ein Archiv entwickelt. Und dann hatte ich auch das Glück, dass die Autoren dieses Archiv mochten."

Fotografieren und fotografiert werden

Dass ihre Fotos so großen Zuspruch finden, dürfte auch an Ohlbaums Herangehensweise liegen. Sie interessiert sich für die Menschen, beschäftigt sich mit den Werken, liest die Bücher und studiert die Schriftsteller und Schriftstellerinnen vorab im Gespräch. Wenn sie dann vor die Kamera treten, weiß Ohlbaum ganz genau, welche Wesenszüge sie einfangen möchte.

Sie selbst mag es übrigens gar nicht, fotografiert zu werden. Sollten heute Abend bei der Preisverleihung in der Münchner Residenz Vertreter ihrer Zunft anwesend sein, hat sie bereits eine Taktik zur Vermeidung unvorteilhafter Porträtaufnahmen parat: "Ich werde mich hinter dem Pult verstecken."