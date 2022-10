Fotografin Dayanita Singh: Die mit der Kamera tanzt

Für die Künstlerin Dayanita Singh ist die Photographie ein Medium, das sie zu drehen und zu wenden vermag, und mit dem sie ringt, bis sich ihr eine Form erschließt. So möchte sie das Potential freilegen, das die Photographie in sich birgt. Dafür erhielt sie nun den renommierten Hasselblad-Award. Ihre Kamera, mit der sie stets und ausschließlich auf Bauchhöhe fotografiert, ist längst ein Teil von ihr geworden. Seit über 40 Jahren versteht sie es, mit der Kamera zu tanzen. Die Ausstellung "Dancing with my camera" in der Villa Stuck zeigt nun Werke, mit denen sie immer wieder die Grenzen der Photographie erweitert.

Für Dayanita Singh bedeutet Photographie Freiheit. Für sie sind die Grenzen dieser Kunst noch lange nicht ausgelotet. Jeder Fotograf müsse einen eigenen Weg finden. Der Weg von Dayanita Singh begann auf Reisen mit dem Tabla-Trommler Zakir Hussain, der auch viel mit westlichen Musikern wie John McLaughlin gespielt hat, und gleicht bis heute einer Reise. Ihre Fotos trägt sie in Taschen und Koffern bei sich. Es seien nicht einfach nur Bilder an der Wand oder in Büchern. Für Dayanita Singh kann auch ein Buch zu einer Ausstellung werden.