"Fotografieren war für mich Freiheit"

Genau darum ging es: um den Bildausschnitt; dass der stimmt! Ich habe unbewusst viel geübt. Ich habe mich wie viele Fotografen am Anfang nicht an Menschen herangetraut. Im Laufe der Zeit hat sich das entwickelt. Am Anfang habe ich Landschaften fotografiert oder Wurzeln oder Wasser. Ich bin ja an der Elbe aufgewachsen, in Radebeul. Das war sozusagen eine Jugend zwischen Karl May und Karl Murks. Und ich habe sehr viele grafische Sachen probiert. Als ich dann nach Berlin gekommen bin, 1978, habe ich als Telegrammbote angefangen. Da musste ich die Telegramme zu Fuß durch den Prenzlauer Berg austragen, dabei bin ich in jeden Hinterhof gekommen. Das war natürlich ein ästhetisch eigener Reiz, den der Prenzlauer Berg damals noch hatte, aber den Verfall, den haben wir gar nicht so gesehen. Aber sich dort auszuprobieren, sozusagen Trockenübung zu machen, das hat dann irgendwann auch die Sicherheit mit sich gebracht, bei der Straßenfotografie eine Schnelligkeit zu entwickeln und trotzdem das Bild perfekt zu gestalten.

Die Zeit verändert unseren Blick auf Bilder. Sie haben schon gesagt, die Tristesse damals hätten Sie gar nicht wahrgenommen. Wie es ist, wenn Sie jetzt die Fotos betrachten? Sehen Sie heute so etwas wie Tristesse, oder sehen Sie irgendwie andere Dinge in diesen Bildern, als Sie sie damals gesehen haben?

Ich sehe die Tristesse natürlich. Was ich aber immer wieder sagen muss, was ganz wichtig ist: Wir gehen mit dem Abstand von 30 Jahren an die alten Dinge ran, also auch ideologisch. Und das ist gefährlich, finde ich. Wenn heute alle mit dem Abstand rangehen und das alles anders machen würden wie damals, dann hätte die Mauer keine 28 Jahre gestanden. Dann hätte die nicht mal zwei Jahre überlebt. Übrigens sehe ich in den alten Bildern nicht nur die alte Tristesse. Ich rieche sie auch noch. Ich habe auch noch den Kohlengeruch in der Nase oder die Trabis.

Die Bilder sind schwarzweiß. War das auch damals schon ein ästhetisches Bekenntnis oder ging's einfach nur darum, dass das leichter zu entwickeln war?

Beides. Wir haben ja schon in der Tradition der Straßenfotografie von "Magnum" fotografiert. Teilweise unbewusst. "Magnum" kannte ich, als ich angefangen habe zu fotografieren, gar nicht. Für mich das Wichtige bei Schwarzweiß, dass die Fantasie des Betrachters angeregt wird. Er kann sich seine Farbe selber dazu denken. Später habe ich für "Geo" fotografiert, für ein Berlin-Special, dass sie zur 750-Jahr-Feier gemacht haben, 1986. Das musste dann in Farbe sein. Da hat man mir Filme zukommen lassen, von Kodak. Was später enttäuschend war: Als ich die Stasi-Akte gelesen habe, habe ich ein Gutachten gefunden, in dem stand geschrieben: "Hauswald zeichnet ein düsteres Schwarzweißbild der Hauptstadt" – obwohl es doch meine erste Farbreportage war.

