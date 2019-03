"Generation Wealth": Lauren Greenfield fotografiert Superreiche

Als Lauren Greenfield sie fotografierte, waren die Schwestern Kim und Kourtney Kardashian noch keine Weltstars der Regenbogen-Presse. Gezeigt werden die späteren Reality-TV-Ikonen bei einem Schulball 1992 in Los Angeles. Ein anderes Foto zeigt den ehemaligen deutschen Hedge-Fonds-Manager Florian Homm, der heute ein Leben voller religiöser Hingabe führt. Lauter humorvolle, berührende und schockierende Aufnahmen, wie Kurator Ingo Taubhorn bei der Vorstellung der Ausstellung in den Hamburger Deichtorhallen sagte.

Greenfield, Jahrgang 1966, ist seit langem unterwegs zwischen lauter Superreichen, die mit VIP-Hostessen und Privatflugzeugen um die Welt ziehen und dabei ihre glitzernde Spur aus Oberflächlichkeit und Konsum-Wahnsinn hinterlassen. Konzipiert wurde "Generation Wealth" vom "Annenberg Space for Photography" in Los Angeles, bezeichnender Weise die Hauptstadt des Entertainments. In Deutschland war die Schau bisher noch nicht zu sehen, nach Den Haag und Oslo ist Hamburg die dritte Station der Ausstellung in Europa. Im vergangenen Jahr lief der gleichnamige Dokumentarfilm, den Greenfield über ihre Arbeit gedreht hat, auf der Berlinale, bereits 2017 erschien der Fotoband.

Ausgangspunkt von Greenfield waren Serien wie "Beverly Hills 90210" und deren Auswirkungen auf die internationale Jugendkultur, sagte sie im Februar 2018 in einem Interview mit dem Deutschlandfunk: "Was mich wirklich überraschte, war der frühzeitige Verlust der Unschuld. Diese Konfrontation mit der Medienkultur und dem Lebensstil von Hollywood schien den Jugendlichen die Unschuld zu nehmen."