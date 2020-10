Fotograf Jens Schwarz: "Die Spaltung in den USA ist inszeniert!"

Als Europäer hört man immer wieder, dass die USA mittlerweile so tief gespalten seien, dass die Leute einander so spinnefeind seien, dass sie sich nur noch in ihrem eigenen politischen Lager aufhalten und mit der gegnerischen Seite gar nicht mehr reden. War das auch Ihr Eindruck?

Da würde ich ambivalent antworten. Ich glaube, de facto liegt diese Spaltung nicht vor, weil die Menschen insgeheim wissen, dass ihr Nachbar, der vielleicht der jeweils anderen politischen Partei angehört, nur ihr Nachbar und nicht ihr Feind ist, dass man also mit dem reden kann. Aber es wird ihnen seit geraumer Zeit eingeredet, dass der Andere der politische Gegner, der Feind ist. Dieses "us vs. them"-Schema, das ich Dichotomie nenne, diese Zweiheit und Spaltung wird ja immer mehr instrumentalisiert, übrigens überall auf der Welt. Aber jetzt gerade besonders in Amerika, um Wahlen zu gewinnen und um Leute gegeneinander aufzuhetzen und daraus politischen oder teilweise sogar ökonomischen Profit zu schlagen. Ich glaube, dass diese Spaltung vor allem inszeniert ist. Deswegen frage ich: Was ist die Wahrheit und was ist Indoktrination? Wenn einem irgendwas zum tausendsten Mal gesagt wird, findet es tatsächlich statt. Wir sehen jetzt Bilder von militias, von Bürgerwehren, die auf beiden Seiten – vor allem aber auf Seiten der Republikaner – in irgendwelchen Pick-Ups sitzen und schwer bewaffnet durch die Straßen fahren. Das sind natürlich Bilder, die irgendwann tatsächlich eine Spaltung hervorrufen und beschleunigen und dann auch de facto diese Spaltung etablieren.

In Ihrer Ausstellung sind nicht nur Fotografien zu sehen, die sehr viel von der Stimmung im Land vermitteln, sondern auch Videos. Hat das Bewegtbild im Gegensatz zum Foto nochmal eine ganz andere Aussagekraft für Sie, oder warum haben Sie sich dazu entschieden, Videos dazu zu stellen?

Ja, ich finde, das ist definitiv ein Gewinn. In der Fotografie, gerade in der Dokumentar-Fotografie, gibt es ja dieses geflügelte Wort, dass wir den Menschen eine Stimme geben. Wir zeigen zum Beispiel Bilder aus Afrika von verhungernden Kindern und "geben diesen Menschen eine Stimme". Das finde ich zum Teil verlogen, da bin ich sehr kritisch. Wie geben wir denen denn eine Stimme, wenn wir herumrennen als Kriegsfotografen und aufs Elend draufhalten? Ich fand es wahnsinnig interessant, diesen Menschen jetzt wirklich mal buchstäblich eine Stimme zu geben, indem ich sie auf Video aufzeichne und sprechen lasse. Ich arbeite seit 25 Jahren als Fotograf. Ich fand es immer wahnsinnig spannend, was die Menschen so erzählt haben, wenn ich da war und die fotografiert habe, und fand es irgendwann sehr schade, dass ich das eigentlich nie abbilden konnte. Manchmal habe ich es mir notiert und dann als Text-Zitate oder Statements in meinen vorigen Projekten zu den Bildern der Porträtierten gestellt. Diese Menschen jetzt tatsächlich sprechen zu lassen, das ist das, wofür ich momentan hauptsächlich das Videoformat nutze. Ich mache keine Videokunst, ich habe einfach hauptsächlich Interviews aufgezeichnet. Und gebe eins zu eins wieder, was die Leute so erzählen.