Fotodoks: Bilder der Klimakrise in der Lothringer 13

Es dauert ein bisschen, bis man versteht, um was es geht. Obwohl es sozusagen die Bilder der Stunde sind, Bilder des Klimaprotests. Aber erst mal haben sie etwas Rätselhaftes: vermummte Gestalten, die auf hohen Masten sitzen oder tanzende Menschen mit Ölkanistern auf dem Kopf. Der Blick der beiden Fotografinnen Sibylle Fendt und Paula Winkler ist wie aus der Ferne auf diese Wesen der Gegenwart gerichtet: Was machen die da?

Fossilien des Klimaprotests

Diese archäologische Neugier verstärkt sich bei Fotos von Gesteinsformationen, im Raster aufgehängt. Eine Mineraliensammlung, mag man denken, bis man die Handabdrücke darauf sieht. Der Kleber der Aktivistinnen und Aktivisten sei stark, dass es leichter sei, die Straße aufzureißen, als die Hände vom Asphalt zu lösen, erklärt Sibylle Fendt im Interview mit dem BR. "In Berlin kannten wir einen Ort wo sich viele Aktivisten nach dem Protest getroffen, und dann haben wir es so klopfen und hämmern gehört und haben gesehen, dass so eine Ecke eingerichtet wurde, wo die einen den anderen helfen, um sich aus diesen Steinen zu lösen."

Die diesjährige Fotodoks beschäftigt sich mit dem Klimawandel. Der Titel "Future Perfect" gibt die Frage vor: Was wird gewesen sein? Oder anders gesagt: Wenn du aus der Zukunft auf die Gegenwart blickst, was sollte dir dann unbedingt auffallen?

Es sind nicht nur dystopische Blicke, die die Fotodoks präsentiert. Daniel Jack Lyons hat im brasilianischen Amazonasgebiet fotografiert – nicht die Abholzungen, sondern jugendliche queere Indigene. Im Grunde hat er die Träume eingefangen, die auf ihren Gesichtern liegen, federleicht und farbensatt wie die unscharf gaukelnden Schmetterlinge auf einer anderen Fotografie dieser von Poesie umschlossenen Welt, die wir sehen sollen.

Spurensuche in der ostdeutschen Provinz

Auf den Fotografien von Tobias Kruse kreisen hingegen Krähen über einer Giftmülldeponie an der Nahtstelle zwischen Ost- und Westdeutschland. Und Kruse hat nicht nur diese toxischen Altlasten gefunden auf seiner Reise durch Hoyerswerda, Lichtenhagen und Jena. Zu sehen sind auch Fackelzüge auf Neonazi-Demos und der Hitlergruß in Fußballstadien. Ihn interessiere der "gesellschaftliche Klimawandel", der sich derzeit im Osten Deutschlands ereigne, sagt er. "ich habe mich gefragt: Wo sind denn diese ganzen Narben und Hinterlassenschaften in der Landschaft noch sichtbar, aber eben auch in den Köpfen der Leute?"

Junge Gesichter, in denen man Verletzung liest, aber auch noch Offenheit dafür, wohin der Weg führen könnte – auf seinen Fotografien hält Tobias Kruse diese Ungewissheit in der Schwebe. Und gibt den gesellschaftlichen Spannungen so eine assoziative Freiraum: Die Haarstoppel auf einer Glatze erinnern an die Flugwirbel eines Vogelschwarms.

Forschungsreisen nach Patagonien

Die deutsch-ghanaische Künstlerin Akosua Viktoria Adu-Sanyah hat eine wissenschaftliche Expedition in Chile nicht nur begleitet, sondern über den Verkauf digitaler Kunst-NFTs und durch Crowdfunding auch finanziert. Allerdings zeigen die Fotografien gerade nicht die mühevolle Forschungsarbeit südlich von Patagonien, dort wo der Gletscher Santa Ines ins Meer stürzt.

Sie sind großformatig, analog entwickelt, auf schwarzes Holz mit schwarzem Kleber fixiert. Die Porträts der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind unscharf. Was man sieht: immer gleiche, nur farblich variierende Ausblicke auf das abrutschende Gletschermassiv. Akosua Viktoria Adu-Sanyah holt die nicht zu fassende Weite, das Abstrakte, auf diese Weise in ihr subjektives Blickfeld. Die Anwesenheit der Fotografin ist spürbar und der Raum um sie, die Enge des Bootes, die menschliche Kleinheit.

Bilder erzählen eben eine andere Geschichte als die sichtbare, auch in der Dokumentarfotografie. Das ist der große Wert dieser Fotodoks: den Blick auf nicht gesehene Weise zu öffnen.