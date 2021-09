Fortschritt ist eine Zumutung: "Ariadne auf Naxos" in Salzburg

Alle Revolutionen beginnen mit einer Zumutung, auch und gerade die künstlerischen. Und so ist natürlich die Empörung groß, als der schrullige Kunstsammler kurz vor einem geplanten Happening plötzlich die abseitige Idee hat, eine tragische Oper und eine akrobatische Komödie nicht nacheinander, sondern gleichzeitig aufführen zu lassen. Klingt total banausenhaft, ist in diesem Fall aber der erste Schritt in eine harmonischere Zukunft. Die zunächst ziemlich verfeindeten Bühnenkünstler liegen sich am Ende nämlich glückselig in den Armen, wie alle, die etwas total Verrücktes gewagt und viel damit gewonnen haben.

Etwas Erotik, etwas Seiltanz

Und der Geldgeber hat seine Fotos bekommen von einem irrwitzigen, bittersüßen Theaterabend. In der Tat ein Happening, halb Sit-In, halb Friedensdemo, etwas Erotik, etwas Seiltanz: In jeder Hinsicht überzeugend, was Regisseurin Alexandra Liedtke am Salzburger Landestheater aus "Ariadne aus Naxos" (1912) gemacht hat. Einfach ist es nicht, diese doch reichlich anspruchsvolle Oper von Richard Strauss zu inszenieren, denn der Komponist hatte sich für zwei Stunden Spieldauer doch etwas viel vorgenommen. Er wollte Gesellschaftskritik, Philosophieseminar, Kunstdebatte, Musikgeschichte und Komik miteinander verbinden, was schnell überfordern kann und sehr selten wirklich unterhaltsam ist.