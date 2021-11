Fortgesetzte Familienaufstellung: Neues von Édouard Louis

Édouard Louis ist sanft, freundlich, jung – noch keine 30, sehr intelligent, sehr überzeugend. Er hatte das, was man eine schwere Kindheit nennen würde, und er hat es geschafft, ihr zu entkommen. Und er kann offenbar auch ein echtes Ekelpaket sein.

In seinem neuen Buch erfährt man zum Beispiel mehr von seinen eigenen Machtspielen gegenüber der Mutter: "Ich formulierte Sätze, die dir exotisch erscheinen mussten, die ich direkt aus der Welt importiert hatte, in der ich mich jetzt bewegte."

Es sei demnächst Zeit "für eine Tasse Tee" ist so ein Satz oder der perfide Ratschlag des mittlerweile gebildeten Sohnes, den Geschwistern doch einmal klassische Musik vorzuspielen: "Das ist gut für das Gehirn."

Projekt: Lebensgeschichte

Édouard Louis' Bücher sind eigentlich ein Projekt: Er und mit ihm wir, seine Leserinnen und Leser, erarbeiten Stück für Stück die gesellschaftlichen Bedingungen seiner Lebensgeschichte und die seiner Familienmitglieder.

Wie es war, als Kind in einer homophoben Umgebung die eigene Sexualität verdrängen zu müssen, die Gewalt zu erleben, mit der die Klasse aufpasst, dass ihr keiner entwischt? Das war sein erster Aufsehen erregender Text, "Das Ende von Eddy".

Weitere Stationen der literarischen Analyse: Wie seine Schwester auf sein neues fremdes Leben als linker Intellektueller reagiert, wie er beginnt, in seinem lange bekämpften Vater das Opfer politischer Strukturen zu sehen, die alle Wege aus Armut, Alkohol und Aggression verschließen.

Jüngste Station: Selbstkritik

Und jetzt, in diesem neuen Buch über seine Mutter, folgt ein selbstkritischer Ton. Auch der Autor selbst stellt diese gesellschaftliche Gewalt her, wenn er die Mutter die Herablassung der höheren Klassen spüren lässt. Wenn er sich schämt, sie vorzustellen. Wenn ein winziger Moment ihres Glücks ihn, den Sohn, provoziert.

Zitat: "Ich sah die Seligkeit auf ihrem Gesicht und schrie: macht das Lied aus! … Ihr stiegen die Zornestränen in die Augen, sie machte die Musik aus und schrie 'Verdammte Scheiße, lasst ihr mich denn niemals glücklich sein, wenigstens einmal in meinem Scheißleben!!!!'"

Die Situation der Frauen, die Opfer sowohl der Klassengesellschaft wie der männlichen Vorherrschaft sind, sei viel zu wenig politisches Thema, sagt Louis dem Magazin "Les Inrockuptibles". Ihnen wolle er durch dieses Buch eine Stimme verschaffen, ihr Kampf sei der Kampf aller.

Klassische Abwärtsspirale

Die Geschichte seiner Mutter Monique entspricht für Édouard Louis der typischen Abwärtsspirale: mit 16 schwanger von der Schule, keine Ausbildung, bald zuständig für einen mehr oder weniger arbeitslosen Alkoholiker und eine wachsende Kinderschar.

Woran es letztlich liegt, dass sie es mit 50 schafft, den tyrannischen Mann rauszuschmeißen und ein neues Leben zu beginnen, bleibt interessanterweise – trotz des stets das Wirken gesellschaftlicher Strukturen entdeckenden Verfassers – recht offen. War es das Vorbild des Sohnes, der das Unterklasse-Leben erfolgreich hinter sich gelassen hatte? Ist es doch das Individuum, das strukturelle Schranken überwinden kann?

Politisches Manifest

"Man hat mir gesagt, die Literatur dürfe niemals versuchen, die Wirklichkeit zu erklären, sondern sie nur illustrieren", heißt es ziemlich zu Beginn des Buches. Die Entgegnung des Autors: "Aber ich schreibe, um das Leben meiner Mutter zu erklären und zu verstehen."

Ebenso habe man ihm gesagt, die Literatur dürfe niemals einem politischen Manifest ähneln, "aber schon schärfe ich jeden Satz, als wäre er eine Messerklinge. Denn jetzt weiß ich, sie haben das, was sie Literatur nennen, gegen solche Leben und solche Körper wie den meiner Mutter konstruiert."

Und so wird der so persönliche Text zum gesellschaftlichen Appell und zum Schreibprogramm und Literatur zum Kampf.

Man fragt sich manchmal, wie Louis' Familie das finden mag, von ihm öffentlich analysiert und beschrieben zu werden. Dennoch, die Offenheit, die Nähe, mit der der Autor uns an seinen Erkenntnis- und Reifungsprozessen teilhaben lässt, bleiben berührend.

"Die Freiheit einer Frau" ist für 17 Euro im Fischer Verlag erschienen, übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel.

Am 26. November ist der Autor zu Gast in München. Im Rahmen des Literaturfests stellt er "Die Freiheit einer Frau" in den Kammerspielen vor.