Forchheimer Theater zeigt Puppentheater auch für Erwachsene

Ist Puppentheater nur für Kinder? Bestimmt nicht. Das beweisen die Stücke und Puppenspieler am Wochenende in Forchheim. Für Erwachsene mag ein Puppentheater ungewohnt sein. Wer ein Stück gesehen hat, weiß wie vielfältig und tiefgründig die Aufführungen sein können. Und für Kinder ist ein Puppentheater eine faszinierende und spannende Welt: Sie sehen kleine Wesen, die frech auf der Bühne ihre Abenteuer erleben.

"Ob der Granatapfel weiß, dass er anders heißt"

Das Junge Theater in Forchheim bietet nicht viele Plätze, wirkt damit sehr intim und dadurch ist ein Zusammenspiel zwischen Zuschauern und Bühne möglich. Der Künstlerische Leiter des Festivals, Patrik Lumma, hat verschiedene Inszenierungen nach Forchheim gebracht, die sowohl bei Schul- und Kindergartenvorstellungen als auch im Abend- und Familienprogramm dem Publikum vorgestellt werden.

Auf dem Programm stehen Stücke für Kinder und Erwachsene. So wird am 16. Oktober um 14 Uhr beispielsweise "Pettersson und Findus: Die Geburtstagsmaschine" gezeigt. Das Theater Miamou aus Berlin bringt am 15. Oktober um 13 Uhr das Stück: "Lichtgestöber – Schneegefunkel" auf die Bühne.