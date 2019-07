"For Sama" gewinnt den Bayern 2- und SZ-Publikumspreis

Ein leiser Überraschungsschrei war aus dem Publikum zu vernehmen, als Bayern 2-Programmbereichsleiter Stefan Maier am Samstagabend den Titel des vom Publikum gekürten besten Films nannte: "For Sama", eine eindringliche Dokumentation über das Leben und Leiden in Syrien, setzte sich im Onlinevoting gegen die knapp 180 anderen Filme aus dem diesjährigen Filmfestprogramm durch. Eine Entscheidung, die mit viel Applaus bedacht wurde.

Über einen Zeitraum von fünf Jahren, von 2012 bis 2016, drehte Regisseurin Waad al-Kateab in ihrer Heimatstadt Aleppo. Als sie zwangsevakuiert wurde, schmuggelte sie knapp 600 Stunden Rohmaterial aus der ehemaligen Rebellenhochburg. Zusammen mit dem britischen Filmemacher Edward Watts machte sie daraus eine ungeschönte, intensive und zutiefst emotionale Dokumentation über den Niedergang ihres Landes, über den Tod von Freunden und Fremden.

Ungeschönt und zutiefst bewegend

Der Film widmet sich auch dem persönlichen Leben al-Kateabs, die sich trotz der prekären Umstände verliebt, heiratet und schließlich schwanger wird. Ihre Schwangerschaft wirft jedoch die Frage auf, ob sie weiterhin für ihre Stadt und die Menschen dort kämpfen soll oder ob sie es ihrer Tochter schuldig ist, das Land zu verlassen. Ihr, der im Filmtitel erwähnten Sama, ist der Film gewidmet.

Die Filmemacher selbst konnten bei der Preisverleihung im Münchner Gasteig nicht anwesend sein. Stellvertretend für al-Kateab und Watts nahm Claudia Oettrich vom deutschen Verleih Filmperlen den Preis entgegen. Es ist nicht die erste Auszeichnung, die das lang nachhallende Werk erhält: Bereits im Mai wurde "For Sama" in Cannes als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet.