"Folgen werden härter": So bitter wird Russlands nähere Zukunft

In Russland regen sie sich gerade furchtbar auf über die aus Nowosibirsk stammende TV-Moderatorin Tatiana Lazareva (55), die jetzt in Spanien lebt und sich von dort aus in einer ukrainischen Satireshow als "Nachrichtensprecherin" präsentierte. Dabei verwies sie darauf, dass in der russischen Armee neuerdings "mit Messer und Gabel" gegessen werde, weil die Soldaten in der Ukraine ausreichend Essbesteck entwendet hätten und dass der "erste Teil der Militäroperation" tatsächlich erfolgreich abgeschlossen sei, wie es Verteidigungsminister Sergej Schoigu (66) ausgedrückt hatte: Die Armee sei erheblich verringert. Obendrein machte sich Lazareva über den Kurs des Rubel und die isolierten russischen Sportler lustig - Moskauer Medien schäumten, sprachen von einer "Schande" und wollten sich "fremdschämen".

Nägel müssen importiert werden

Doch die russische Realität wird tatsächlich immer mehr zu einer bitteren Satire ihrer selbst. Die Vorsitzende des Föderationsrates und damit nominell dritthöchste Amtsträgerin des Landes, Walentina Matwijenko (73), zeigte sich beunruhigt darüber, dass Russland wegen seiner notorischen industriellen Schwäche sogar Nägel importieren muss und wollte dem dafür zuständigen Ministerium für Industrie und Handel nicht so recht glauben, dass auch weiterhin "eine ausreichende Anzahl" der Drahtstifte zur Verfügung stehen werde.

Und dann trat auch noch die demnächst zur Wiederwahl antretende Zentralbankchefin Elvira Nabiullina in der Duma auf und sprach nebulös von "strukturellen Veränderungen", die Russland im zweiten und dritten Quartal ihrer Meinung nach mit voller Härte träfen.

200.000 Arbeitslose in Moskau befürchtet

Die Lagervorräte an Fertigprodukten seien nämlich "endlich", Nachschub zwangsläufig knapp und gegen die damit verbundene rasende Inflation könne und wolle die Zentralbank auch nichts unternehmen. "Nach den Maiferien werden wir das alles erst richtig zu spüren bekommen", kommentierte das ein Wirtschaftsexperte bitter, während Putin zu beruhigen versuchte, den angeblich beabsichtigten wirtschaftlichen "Blitzkrieg" habe der Westen immerhin nicht gewonnen.

Unterdessen rechnete der Moskauer Bürgermeister allein in seiner Stadt mit bis zu 200.000 zusätzlichen Arbeitslosen, weil viele westliche Unternehmen ihre Filialen dicht gemacht haben. Die importorientierte Wirtschaft umzurüsten, wird teuer und langwierig: So soll bis 2030 eine russische Elektroindustrie entstehen, der Staat soll den strukturellen Wandel finanziell fördern, aber ob das auch nur ansatzweise gelingen wird, ist angesichts der korrupten und chronisch überforderten Verwaltung fraglich.

"Transformation zukünftig unvermeidlich"

Die Russland-Expertin Gulnaz Sharafutdinova, Professorin am King's College in London, die 2020 ihr Buch "The Red Mirror - Putin ’s Leadership and Russia’s Insecure Identity" vorgelegt hat, fürchtet ebenfalls, dass ganz düstere Zeiten für Russland heraufziehen. In einem Interview mit dem kremlkritischen Online-Portal "Meduza" sagte sie, die "Spaltung" der russischen Gesellschaft werde sich im kommenden Jahr vertiefen und die Folgen würden deutlich härter sein: "Wie lange das alles so weitergeht, hängt davon ab, wie schnell das politische System kollabiert. Es mag noch eine Weile dauern, aber die Tatsache, dass es nicht für die Gesellschaft funktioniert, nicht für die Zukunft Russlands funktioniert, wird immer mehr Menschen klar werden. Daher ist eine Art Transformation in der Zukunft unvermeidlich."

Noch gelinge es dem Kreml und den von ihm gesteuerten Medien, dem Großteil der Gesellschaft eine Art "roten Spiegel" vorzuhalten, wonach Russland "überall von Feinden umgeben" sei und es etwas ganz Besonderes sei, in dieser bedrängten Lage Russe sein zu dürfen. Damit knüpfe Putin direkt an die Psychologie der Sowjetherrscher an, die damit seinerzeit ihren Untertanen erfolgreich Selbstbewusstsein eingeimpft hätten: "Politiker im Kreml und die von ihnen kontrollierten Medien wählen aus dieser Vergangenheit aus, was für sie bequem ist und was ihnen hilft, an der Macht zu bleiben."

Russland wird als Aggressor wahrgenommen

Doch über kurz oder lang lasse sich das Konzept nicht durchhalten: "Dann werden alle Fragen im Zusammenhang mit der russischen nationalen Identität erneut aufgeworfen. Diese zukünftigen Diskussionen werden nicht mehr von der Wahrnehmung Russlands als Opfer ausgehen, sie werden davon ausgehen, dass Russland ein Aggressor ist. Die Bildung einer neuen russischen Gemeinschaft (wenn wir uns ein positives Szenario für die Zukunft vorstellen wollen) kann nur auf der Übernahme der Verantwortung für das, was getan wurde, basieren."

Für viele Russen wäre das nicht nur mit einem wirtschaftlichen, militärischen und politischen Schock verbunden, sondern auch mit einem psychologischen: "Aber ich sehe kein Licht in naher Zukunft. Manchmal scheint es sogar, als hätte der Krieg die letzten Hoffnungen genommen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also warte ich auf das Ende des Krieges." Und der scheint mit der gerade angelaufenen neuen russischen Offensive im Osten der Ukraine in eine ungewisse nächste Runde zu gehen. Die Rechnung wird jeden Tag höher.