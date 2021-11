"Folgen nicht absehbar": Wasserschaden im Münchner Volkstheater

Am Montagmorgen um 5.35 Uhr löste einer Pressemitteilung des Münchner Volkstheaters zufolge aus bisher unbekannten Gründen die "Sprühflutanlage" auf der Hinterbühne des Gebäudes aus. Die alarmierte Feuerwehr und Mitarbeiter des Theaters hätten im Laufe des Vormittags das Wasser abpumpen und die betroffenen Bereich trocknen können: "Der entstandene Schaden ist noch nicht abschätzbar und muss in den nächsten Tagen ermittelt werden." Zunächst wurden alle Vorstellungen auf der großen Bühne 1 bis einschließlich kommenden Freitag, dem 19. November abgesagt. Die kleineren Bühnen 2 und 3 blieben wie geplant in Betrieb.

Tausende Liter Wasser ergossen sich über Technik

"Es war in der Früh erst mal ein Schock", so Pressesprecher Frederik Mayet gegenüber dem BR, "aber inzwischen sieht es äußerlich wieder so aus, als ob da nie etwas gewesen wäre. Es sind tausende Liter Wasser über die Hinterbühne und die darunter liegende Technik geflossen, Elektromotoren für die Drehbühne zum Beispiel." Die zuständigen Firmen würden sich gerade mit der Ursachenforschung beschäftigen und die entsprechenden Daten auslesen.

Eigentlich dürfe die Anlage nur bei Rauch und Hitze auslösen, es aber aber "definitiv nicht gebrannt". Es sei auch nicht auf der Bühne gearbeitet worden. Immerhin sei wirklich nur Wasser geflossen, nicht etwa Löschschaum, und auch nur auf der Hinterbühne, wo nicht ganz so viel Technik betroffen gewesen sei wie auf der Hauptbühne. Es gehe jetzt ums "trocknen, trocknen, trocknen". Danach werde "jede Leitung, jeder Motor" überprüft.