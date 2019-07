Er ist wieder da: Jan-Ole Gerster, Regisseur des Überraschungshits "Oh Boy". 2012 schickte er Tom Schilling quer durch Berlin und ließ ihn nach einer Tasse Kaffee und einem Plan für sein Leben suchen. Das in melancholischem Schwarz-Weiß gefilmte Generationen- und Hauptstadtporträt feierte seine Deutschlandpremiere auf dem Münchner Filmfest – ein Erlebnis, an das sich Jan-Ole Gerster auch sieben Jahre später noch gern erinnert: "Wie der hier aufgenommen wurde, das werde ich nie vergessen. Das war vielleicht der schönste Applaus, vielleicht ist es auch nur meine Erinnerung oder es war meine Erleichterung damals – aber der Applaus, den es in München gab, der hat mich weggeblasen."

Der Zwang zur Perfektion als großes Thema

Neben Applaus gab es auch einen Preis: den Förderpreis für das beste Drehbuch. Die Chancen, dass dieser Erfolg wiederholt wird, stehen gut. Denn "Lara", Gersters zweiter Spielfilm, ragt aus der Reihe der nominierten Werke heraus. Die Geschichte einer sozial isolierten Frau, die an ihrem 60. Geburtstag ein Konzert ihres entfremdeten Sohnes besuchen will, ist in allen Belangen perfekt durchkomponiert: Bild, Ton und Farbgestaltung spiegeln das Seelenleben der Hauptfigur wider. Und Corinna Harfouch hat mit "Lara" vielleicht die Rolle ihres Lebens gefunden.

Sie spielt eine Mutter, die dem Sohn mit ihrem Ehrgeiz zusetzt: "Willst du das beim Vorspiel auch machen, einfach aufhören? Das wird sehr peinlich für alle Beteiligten, wenn du da von Note zu Note stolperst. Kein Biss, kein Ehrgeiz." Leistungsdruck mit zerstörerischem Potenzial: Das Thema von "Lara" findet sich in vielen der für den Förderpreis nominierten Filme wieder. Da ist "Prélude", das Porträt eines 19-Jährigen, der während seiner Ausbildung zum Konzertpianisten zunehmend unter den Anforderungen leidet. Da ist "All I Never Wanted", eine Satire über das Model- und Schauspielbusiness und den Zwang zur optischen Perfektion. Und in "Golden Twenties" sucht die junge Protagonistin nach einem Job, der zu ihr passt – ohne zu wissen, was sie eigentlich will.