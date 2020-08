Förderer von Demokratie und Disput - George Soros wird 90

Der Rahmen in Wien ist feierlich, als der Rektor der privaten Central European University im Herbst 2019 das Wort an den greisen George Soros gibt. Die Neugründung der Central European University (CEU) in Wien im Herbst 2019 nach der Vertreibung der Privatuniversität aus Budapest: Hunderte Studenten und Professoren pendeln zunächst, der Umzug verschlingt etwa eine Viertelmilliarde Euro. Bei der Eröffnung der privaten CEU erzählt George Soros vor mehreren Hundert geladenen Gästen in Robe und Doktorhut davon, wie er nach 1989 einen Lebenstraum verwirklichen konnte: "Mein Ziel war es, den Ländern zu helfen, sich nach den dunklen Tagen der sowjetischen Unterdrückung wieder zu erheben".

Die Schmiede der Eliten in Osteuropa

Vor 90 Jahren wurde George Soros als György Schwartz in eine jüdische Familie in Budapest geboren. Er emigriert nach Großbritannien, später in die USA. An der Börse macht er ein Vermögen, das er für Bildung und politische Arbeit, vor allem in Osteuropa, einsetzt. In Viktor Orbáns Ungarn wurde er zum Staatsfeind Nummer eins, seine „Open Society Stiftungen“ musste nach nach Berlin umziehen, seine Privatuniversität „Central European University“ nach Wien. Und so gründet der ungarisch-stämmige Börsenspekulant im Jahr 2019 eine Universität quasi neu, die dem Streitgespräch und der offenen Gesellschaft gewidmet ist – ein dauerhaftes Anliegen des ungarischen Schülers von Karl Popper. Damit wird der Holocaust-Überlebende Soros auch zum politischen Akteur: Seine Universität entwickelt sich zu einer Elitenschmiede, vor allem im Osten Europas. "An der CEU haben 17.000 Studenten aus aller Welt ihren Abschluss gemacht. Wenn sie in ihre Heimatländer zurück kehren, übernehmen sie oft Führungsaufgaben in Demokratien, die sich entwickeln. Darauf bin ich besonders stolz."

Auch die aktuelle ungarische Elite wurde einst von Soros unterstützt: Regierungschef Orbán hatte von ihm ein Oxford-Stipendium, sein Sprecher, seine Hof-Historikerin, sie haben an der CEU studiert. Die Milliarden, die der als Kapitalist umstrittene Soros mit Hedgefonds an der Börse verdient, investiert er in Demokratieförderung, in Bürgerrechte, in freie Medien bei Staaten im Übergang zur Demokratie. Minderheiten wie die Roma, Klimaaktivisten, Korruptionsbekämpfer bekommen Geld von seinen Stiftungen.

Unterstützung für Minderheiten und Klimaaktivisten

Das macht ihn zum Feindbild Nummer eins, auch in Ungarn, erklärt der Journalist Miklós Hargitai. "Diese Institutionen" sagt er, "schauen den Politikern vor Ort auf die Finger, was die Regierung stört. Und sie verbreiten das Bild einer offenen Gesellschaft, was die Regierung auch nicht mag. Der Kampf gegen die CEU wurde so zum ersten symbolischen Anti-Soros-Kampf. Diese Universität wählt ihren Rektor selbst. Die Regierung möchte aber reinreden, sie mag es nicht, wenn es Institutionen gibt, wo ihre Macht endet."

Ein politischer Akteur ohne Mandat, sagen Kritiker wie Orbán, ein Strippenzieher im Hintergrund. Seit der Flüchtlingskrise 2015 widmet sich die ungarische Regierung deshalb leidenschaftlich ihrem Staatsfeind Nummer eins: George Soros. In Radiospots und auf Plakaten wirft die Regierung Orbán Soros vor, Europa mit Flüchtlingen fluten zu wollen und Brüsseler Politikern, dem Multimilliardär aus der Familie eines Anwalts und Esperanto-Schriftstellers aus der Hand zu fressen. Im Wahlkampf vor den Parlamentswahlen 2018 ist die Anti-Soros-Propaganda in Ungarn besonders laut. "In der Kampagne werden unsere Gegner nicht die heimischen Parteien sein", poltert Orbán. "Wir müssen in der vor uns liegenden Auseinandersetzung gegenüber ausländischen Mächten unseren Mann stehen: Dem Soros-Mafia-Netzwerk. Den Brüsseler Bürokraten. Und mit den von ihnen unterstützten Medien müssen wir in den kommenden Monaten kämpfen."

Kampf gegen die korrupte Orbán-Regierung

Die Regierung stellt regierungskritische Journalisten, CEU-Professoren und Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen als "Soros-Söldner" an den Pranger. Sie vertreibt seine Stiftungen und die Central European University aus Budapest. George Soros nimmt den Fehdehandschuh auf. "Die CEU hat standhaft die Prinzipien der akademischen Freiheit verteidigt – gegen die konzentrierten Angriffe der korrupten Orbán-Regierung. Dieser Kampf geht weiter." Eines haben der Philantrop Soros , erneut ins Exil getrieben, und sein einstiger Stipendiat Orbán, heute ein "Illiberaler", gemeinsam: Aus Niederlagen wollen sie Siege machen.