Einen Spagat wie den von Steve Ellison hat noch niemand gewagt. Der Electronica-Künstler, der seine Musik-Produktionen und sich selbst als Flying Lotus bezeichnet, ist einer jener Pioniere, die ihre Musik am Rechner entwerfen, mit Samplern und Rhythmus-Maschinen hantieren. Die Einsätze in ihren Stücken stoßen sie dirigenten-gleich per Mausklick an. Hierzulande würde, was Flying Lotus macht, unter Techno subsumiert oder unter IDM, Intelligent Dance Music. Auf "Flamagra", dem neuen Studio-Album, verbindet er Fusion-Jazz, Sci-Fi-Funk und Trap-Beats. Er führt verschiedene Stile und Musiker-Generationen des schwarzen Amerika mittels modernster Musik-Apparaturen zusammen.

Mix aus dem Erbe schwarzer Musiker, Computer-Sound und Rap

Das schwarze Amerika hat von jeher Musik für die Zukunft gemacht und dazu anfangs verachtete Instrumente eingesetzt, vom Saxophon über die Hammond-Orgel und die E-Gitarre bis zu Synthie-Keyboards. Computernerd Ellison alias Flying Lotus, muss man wissen, kommt aus einer großen, afroamerikanischen Musik-Familie. Die Großtante war die phantastische Alice Coltrane, die Witwe des großen Jazz-Neuerers John Coltrane, die Großmutter schrieb Songs für Stars wie Diana Ross und Marvin Gaye. Diesem kulturellen Erbe, den Errungenschaften des schwarzen Amerika, fühlt sich Ellison zutiefst verpflichtet. Das unterscheidet ihn von weißen Kollegen, die ohne nach links oder rechts zu schauen innerhalb eines Genres, nämlich dem der Electronica, verbleiben.