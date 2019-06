"Flucht ist kein Verbrechen, Flüchtlingen nicht zu helfen schon"

"Was für ein Vertrauen" - diese Frage ist das Motto des Kirchentags - soll auch heißen: Wir vertrauen darauf, dass Handlungsoptionen entwickelt werden, die echte Hilfe in (See)not bieten, so die Generalsekretärin Julia Helmke. Gemeinsam für eine humane Flüchtlingspolitik. Dafür setzte sich das große Christentreffen in Dortmund ein. Ein Thema, das auch vier Jahre nach der großen Flüchtlingskrise auf sehr großes Interesse stieß, große Beteiligung.

Palermos Bürgermeister appelliert, die Häfen zu öffnen

Sicher einer der ganz besonderen Momente auf dem Kirchentag: der Auftritt von Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando. Gemeinsam mit dem bayerischen Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm appelliert der Italiener an die Europäer, Europas Häfen für Flüchtlinge zu öffnen:

"Wir haben gemeinsam einen Appell verfasst, dass alle das unterstützen. Dass die Leute sich nicht rechtfertigen müssen, die Flüchtlingen helfen, sondern die, die nicht helfen." Leoluca Orlando

Eine Schande für Europa. Gar von einem Verbrechen, spricht Kirchentagspräsident Hans Leyendecker. Ein Verbrechen sei es nicht, Flüchtling zu sein, wohl aber einem Flüchtling nicht zu helfen. Orlando stehe für alles, was dieser Kirchentag sein will: mutig, gerecht, menschlich, vertrauenswürdig:

"Es waren 8.000, 9.000 Leute da. Ich finde das wichtig, weil wir eine Sprache finden und ein Zeichen setzen müssen." Hans Leyendecker

Hilfe per Taschen-Verkauf

Ein Zeichen setzen. Damit ist der Kirchentagspräsident nicht alleine. Viele Kirchentagsbesucher diskutierten an den Ständen auf dem Markt der Möglichkeiten. Informierten sich bei den Hilfsorganisationen. Und kauften als Statement am Stand der evangelischen Friedensarbeit Taschen, die aus zurückgelassenen Rettungswesten am Strand von Lesbos genäht wurden.

"Die werfen sie ab und lassen sie am Strand liegen, weil das ist zu viel Ballast für den weiteren Weg. Das ist ein riesiger Müllberg. Die Initiative Lesbos Solidarity hat sich überlegt: 'Wir können den Flüchtlingen eine Arbeit geben, indem wir die die Taschen nähen lassen.'" Verkäuferin der Statement-Taschen

Die Verkäuferin der Statement-Taschen will, dass die Botschaft der Tasche Ernst genommen wird und die Tasche nicht nur als Accessoire gesehen wird.

"Und es ist einfach traurig, wie wenig das nach wie vor ernst genommen wird, was da für eine Bereitschaft da ist in der Zivilgesellschaft, Geflüchtete aufzunehmen, das ist hier auf dem Kirchentag spürbar und wir sind sehr zuversichlich, dass wir dadurch noch eine lautere, eindeutigere Stimme gewinne." Taschenverkäuferin

Altbundespräsident Köhler plädiert für neue Afrikapolitik

Altbundespräsident Horst Köhler plädierte auf dem Kirchentag dafür, eine neue Afrikapolitik zu entwickeln:

"Sollte die Afrikapoltik von Migrationsangst getrieben weiter den Eindruck erwecken, es sei ihr Hauptziel, Afrika unter Quarantäne zu stellen, dann werden wir ein böses Erwachen haben." Altbundespräsident Horst Köhler

Die Kollekte beim Schlussgottesdienst des Kirchentags im Fußballstadion und auf der Seebühne im Westfalenpark ging unter anderem an den Verein Sea-Watch, eine gemeinnützige Initiative, die sich für die zivile Seenotrettung an Europas Grenzen einsetzt.