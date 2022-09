Flucht in die Vergangenheit als Chance: Thee Sacred Souls

Zurück in die Zukunft, vorwärts in die Vergangenheit?

Die Thee Sacred Souls – das sind Vokalist Josh Lane, Bassist Sal Samano und Drummer Alex Garcia – versenken sich in die Stilmittel der Historie und kombinieren sie neu. Und schaffen so etwas, was es damals nicht gegeben hat, etwas, was selbst heute noch visionär ist: ein Amerika ohne Rassenschranken, eine entspannte Zeit ohne Krisen, wie es sie damals gab und wir sie heute kennen, ohne Gewalt oder Androhungen von Mord und Ausgrenzung.

Mit dieser Sehnsucht sind sie natürlich nicht alleine. Bands wie die Black Pumas und die Daptone Kings treten ebenfalls die Flucht in die Vergangenheit an. Der Eskapismus der Sacred Souls stößt allerdings nicht auf taube Ohren. Im Gegenteil – 10 Millionen Menschen haben die Songs, die sie bisher veröffentlicht haben, bereits gestreamt. Zudem mischt Sal Samano, Bassist und Songschreiber der Band, dezent Farben und Kniffe aus Chicano und Texmex in die Arrangements, zu hören sind auch Zitate des Philadelphia Soul, von Chicago Blues und Rhythm 'n' Blues à la Al Green aus Memphis.