"Fluch des Imperiums": Der Irrweg in der russischen Geschichte

Der Blick auf Polen – eine erhellende Perspektive

Martin Schulze Wessel verbindet den Blick auf die Geschichte der Ukraine mit der Polens – eine neue und sehr erhellende Perspektive. Auf russische Initiative hin wurde Polen im 18. Jahrhundert seiner Souveränität beraubt und mehrfach geteilt. Preußen und auch das Habsburger Reich waren Nutznießer der imperialen russischen Politik und gleichermaßen Unterstützer – auch im 19. Jahrhundert. Der Rückblick eröffnet interessante Parallelen zur Gegenwart.

"Westeuropäische Intellektuelle setzen sich für Polen ein", erklärt Schulze Wessel. "Die polnische Emigration wendet sich an die europäische Öffentlichkeit. Das ist strukturell dem ganz ähnlich, was wir dann im 20., 21. Jahrhundert im russisch-ukrainischen Verhältnis erleben. Russland beansprucht Hegemonie und Eingliederung der Ukraine, diese akzeptiert das als europäische Nation nicht, findet auch Unterstützung in Europa. Insofern wiederholt sich da eine Geschichte zwischen Polen und der Ukraine."

Ein Ende des russischen Irrwegs ist nicht absehbar

Martin Schulze Wessels Buch "Der Fluch des Imperiums" führt bis zum heutigen völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und zu den bizarren Geschichtsbetrachtungen des russischen Präsidenten. Noch ist nicht absehbar, ob der Irrweg in der russischen Geschichte zu einem Ende finden kann, so der Historiker.

"Einen Waffenstillstand oder einen Frieden", sagt Schulze Wessel, "kann man sich vermutlich nur vorstellen, wenn es einen Nachfolger von Putin gibt. Oder in einer Situation, in der Putin glasklar erkennt, dass er auf eine Niederlage zusteuert und deshalb eine Atempause in diesem Krieg sucht, die für einen Waffenstillstand genutzt werden kann." Und auch in einer solchen Situation, im Fall eines Waffenstillstands, müsste die Ukraine massiv durch die westlichen Staaten unterstützt werden, meint der Münchner Historiker.

Kritische historische Aufklärung

Russlands gewaltvolle Machtpolitik in Europa und ihre Folgen – eine dramatische, bewegte Geschichte. "Der Fluch des Imperiums" begegnet dem russischen Mythos und damit auch der heutigen Putin'schen Propaganda mit einer genauen, kritischen Rekonstruktion – mit historischer Aufklärung. Ein wichtiges Buch.