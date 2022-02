Flower Power an der Isar: München plant 2023 Blüten-Festival

Die britische Künstlerin Rebecca Louise Law hat sich viel vorgenommen: Ab 3. Februar nächsten Jahres soll in der Kunsthalle München ein Teppich aus 200 000 Trockenblumen zu bewundern sein. Das Kunstwerk soll im Mittelpunkt der Ausstellung "Flowers Forever" stehen, die das geplante Festival rund ums Blühen und Gedeihen eröffnen wird. Blumenfans können ab sofort mit dem Trocknen von Blüten beginnen und ihre Kostbarkeiten schon ab 22. März in der Kunsthalle abgeben. Roger Diederen, der Direktor der Kunsthalle: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Ausstellung 'Flowers Forever', in der wir interdisziplinär Kunst, Design und naturwissenschaftliche Objekte rund um die Blume zeigen, erneut der Anlass für ein gemeinsames Festivalthema in München ist, an dem jeder teilhaben kann."

Wird München in einen "Blütenrausch" versetzt?

Nach dem großen "Faust"-Festival rund um Goethes berühmtes Schauspiel 2018 wollen das Gasteig Kulturzentrum, der Botanische Garten, die Kunsthalle und das Naturkundemuseum BIOTOPIA gemeinsam eine weitere Schau auf die Beine stellen, die von Februar bis Oktober dauern soll. Ideen seien willkommen, heißt es in einer Pressemitteilung, die gerade noch rechtzeitig zum bevorstehenden Valentinstag, dem "Hochfest der Blumen" am 14. Februar verbreitet wurde. "Es kann wirklich jede und jeder mitmachen, genau das ist unser Grundanliegen", so Festivalleiterin Anna Kleeblatt, die davon träumt, "München acht Monate lang in einen wahren Blütenrausch zu versetzen".