Florian Pronold soll Schinkels Bauakademie wiederbeleben

Es ist ein absolutes Filet-Grundstück in der historischen Mitte Berlins und eine Institution mit großer Geschichte: 1832 bis 1836 schuf der renommierte preußische Baumeister Karl Friedrich Schinkel am Ufer der Spree ein Akademiegebäude, in dem eine Hochschule für Architekten und die damalige Bauabteilung der Akademie der Künste untergebracht waren. Die ziegelroten Fassaden waren unübersehbar, die Proportionen wurden bewundert, das Haus galt als Meisterwerk.

Stiftung wurde im Januar gegründet

Im Krieg völlig zerstört, stehen auf dem Platz seit Jahren nur noch Baugerüste, die mit einer Kunststoff-Folie in den Maßen der alten Bauakademie verkleidet sind. Eine der vier Ecken wurden von Lehrlingen vor längerer Zeit aufgemauert, um das Projekt anschaulich zu machen und dafür zu werben. Seit 2016 ist klar, dass das Gebäude aus Bundesmitteln in Höhe von 62 Millionen Euro wiederaufgebaut werden soll. Nachdem der Haushaltsausschuss grünes Licht gegeben hatte, gab es mehrere Diskussionsrunden über äußere Form und Inhalt einer neuen Bauakademie. Die Experten einigten sich auf ein Forum für Architektur, Bauwesen und Städtebau, ohne freilich in die Details zu gehen. Am 24. Januar 2019 wurde eine Stiftung gegründet, die sich um das weitere Vorgehen kümmern soll.