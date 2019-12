Fachleute gegen Florian Pronold als Chef der Bauakademie Berlin

Eine neue Institution für die Architektur-Debatte

All das ist auch deshalb so wichtig, weil es eine Stelle wie diese wohl so schnell nicht wieder geben wird – die Leitung einer neuen baukulturellen Institution des Bundes, angesiedelt in bester Lage gegenüber dem Berliner Schloss. Eine solche Akademie könne ein Zentrum der Debattenkultur zu Bauen und Architektur in Deutschland werden, so Peter Cachola Schmal. Es habe viel Streit darüber gegeben, ob die Akademie "innen und auswendig Schinkel" sein, also tatsächlich der historische Bau rekonstruiert werden solle. Für die Außenansicht ist das inzwischen positiv entschieden, für die Funktionalität im Inneren läuft die Diskussion noch. Auch für diese Diskussion ist für Cachola Schmal eine starke Gründungsdirektorin oder ein starker Gründungsdirektor unerlässlich.

Erst die jahrelangen Querelen um die Finanzierung einer Bauakademie und den Wiederaufbau des Schinkel-Baus, nun die Personalie Pronold: Für den Frankfurter Museumsleiter ist das alles "sehr unglücklich gelaufen". Cachola Schmal setzt darauf, dass der offene Brief an die Politik ein neues Verfahren zur Vergabe des Leitungspostens anstoßen könnte. Und dass die Verantwortlichen sich entscheiden, "einen Weg einzuschlagen, der die ganze Szene mitnimmt, um daraus dann tatsächlich gemeinsam ein neues Forum für Debatte und Diskurs zu Architektur und Städtebau in Berlin entstehen zu lassen."