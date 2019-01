Florian Lauda - Ein Leben im Schatten des Bruders

Florian Lauda (68) ist ein Jahr jünger als Niki. Während sein Bruder in der Öffentlichkeit steht, hält sich Florian im Hintergrund.

"Unser Verhältnis ist in all den Jahren eigentlich immer ungefähr gleich geblieben. Ich hab aber mein Leben immer einfach gehalten, während Niki sich über Arbeit und Erfolg definiert."

Niki macht Schlagzeilen, Florian genießt Windschatten

Niki Lauda gerät durch seine Erfolge als Formel-1-Rennfahrer und als Besitzer einer Fluglinie immer wieder in die Schlagzeilen. 1976 überlebt er haarscharf einen brutalen Unfall, der ihn sein Leben lang zeichnen wird. 1991 stürzt eines seiner Flugzeuge ab und fordert 223 Todesopfer. Erst vor ein paar Monaten überstand der 69-jährige Vater von fünf Kindern eine komplizierte Lungentransplantation.

Florian Lauda lebte sein Leben im Windschatten des berühmten Bruders.

"Für mich bedeutet Erfolg, dass ich zufrieden bin. Ich wollte nie das machen, was man Karriere nennt."

Tibetische Medizin und Geistertraining

Florian macht das Abitur, studiert Medizin, bricht das Studium ab. Als Unternehmer und privat reist er durch die Welt und entdeckt schließlich seine Bestimmung: Er widmet sein Leben der tibetischen Medizin, lebt von nun an ruhig und zurückgezogen in seiner Heimatstadt Wien.

Florian, im Gegensatz zu Niki kinderlos geblieben, wirkt im Hintergrund - auch was die Gesundheit und das Familienglück seines Bruders betrifft.

Schicksalsschlag offenbart Verbundenheit

Florian und Niki, zwei sehr unterschiedliche Brüder, mit je eigenen Interessen, sind trotzdem eng miteinander verbunden. Diese Verbundenheit beweist sich, wie so oft, in einer schwierigen Lebenssituation. 1997 drohen in später Folge des Unfalls Nikis Nieren zu versagen. Florian zögert nicht und spendet seinem Bruder eine Niere.

"Ich bin froh, dass ich ihn damals in einer lebensbedrohlichen Situation helfen konnte. Das verbindet einen über die Familie hinaus."