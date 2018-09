Florian Illies über den 100. Todestag Eduard von Keyserlings

Heute Abend erinnert das Münchner Literaturhaus an den 100. Todestag Eduard von Keyserlings. Mit dabei sind die Autoren und Keyserling-Fans Florian Illies, Simon Strauß, Michael Verhoeven, Daniela Strigl, Horst Lauinger und Axel Milberg.Seit Jahren schon zieht Florian Illies durch die Lande, um die Lektüre der oft verkannten Prosa Eduard von Keyserlings zu propagieren. Kein „Westentasche-Fontane“ sei dieser Schriftsteller, so der 47-jährige, sondern ein Autor eigenen Formats, in seiner Lakonie und Ironie unbedingt ein Vertreter der Moderne: „Die Begründung dafür ist relativ schlicht: Ich glaube, es geht einfach darum, wenn es einem Autor gelingt, uns in der Gegenwart des Jahres 2018 so zu fesseln, so zu begeistern, so zu interessieren und so zu verwirren, dann ist das Moderne oder im besten Falle für die Gegenwart relevante Literatur, weil sie uns in der Gegenwart eben berührt. Und das scheint mir die wichtigste Aufgabe zu sein, dass man Keyserling auf die Nachttische bringt, und dann ist es ohnehin meist relativ schnell um die Leserin oder den Leser geschehen.“

Lächerliche Rituale des 19. Jahrhunderts

Schon Marcel Reich-Ranicki hatte Keyserlings Ehebruchsgeschichte „Wellen“ von 1911 im „Literarischen Quartett“ wiederentdeckt, Florian Illies weist nun auf viele weitere Kleinode wie die fulminante Erzählung „Am Südhang“ hin: die Geschichte eines Duells, deren Pointe freilich darin besteht, dass der mit Schusswaffen ausgetragene Ehrenhandel, auf den alles zuläuft, in wenigen Zeilen am Ende im Wortsinn verpufft wie der Rauch der Pistolen. Beide Duellanten gehen unbeschadet aus dem Zweikampf hervor und anschließend ihrer Wege: „Man stand noch eine Weile beieinander, sprach von dem Walde und dem Wildstande, endlich trennte man sich.“ Deutlicher konnte man nicht zeigen, für wie überkommen man die lächerlichen Rituale des 19. Jahrhunderts hielt, so Illies.