Warum "Werk ohne Autor" bewusst großes Kino sein will

Am Ende des Films gehen ihm die Journalisten auf den Leim. Da hat der Maler Kurt Barnert, die Hauptfigur des Films, der Presse seine Bilder präsentiert: abgemalte Schwarzweißfotos, nur leicht verfremdet durch Schlieren von Pinselstrichen, die die Konturen verwischen. Die Vorlagen, behauptet Barnert, seien x-beliebige Fotos, aus Zeitungen zum Beispiel. Und prompt deutet ein Kritiker Barnerts Kunst daher als "Werk ohne Autor". Dabei steckt natürlich ungeheuer viel vom Leben Barnerts in diesen Bildern. "Werk ohne Autor" heißt auch der Film, der dieses Leben erzählt. Christoph Leibold hat mit Regisseur und Drehbuchautor Florian Henckel von Donnersmarck darüber gesprochen.

Christoph Leibold: Wenn man sich Ihren Film anschaut, dann hat man fast das Gefühl, da stecken gleich mehrere Filme drin. Das hat nicht nur mit der Länge zu tun – drei Stunden. Es ist eine Künstlerbiografie. Es ist aber auch ein Historienfilm, denn es beginnt damit, dass Kurt Barnert als Bub mit seiner Tante die NS-Ausstellung „Entartete Kunst“ besucht. Zu DDR Zeiten studiert er dann an der Kunstakademie in Dresden, ehe der Film mit ihm ins Nachkriegsdeutschland des Westens übersiedelt. Und dann ist es auch noch ein Liebesfilm mit tragischem Potenzial, denn Kurt verliebt sich ausgerechnet in Elli, deren Vater NS-Arzt war und als solcher schuld ist am Tod von Kurts bereits erwähnter Tante, die ein Opfer der Nazi-Euthanasie wird. Drei Genres also. Was steht für Sie im Vordergrund?

Florian Henckel von Donnersmarck: Das klingt wirklich höllisch kompliziert, wenn Sie das so beschreiben. Für mich ist es eigentlich hauptsächlich ein Film über einen Schwiegervater, der mit allen Mitteln versucht, seinen Schwiegersohn zu zerstören, weil er das Gefühl hat, dass dieser Junge seine Tochter nicht verdient. Der Schwiegervater, phantastisch gespielt von Sebastian Koch, sieht in diesem Schwiegersohn alles, was er verachtet. Er findet ihn schwach und findet überhaupt, dass ein Künstler auch gar nicht die Stärke in der Welt hat, um seine Tochter zu beschützen. Und er verwendet seine ganze Stellung, um diesen Jungen zu bekriegen. Gleichzeitig aber muss der zu seiner Kunst finden. Das ist eigentlich für mich im Zentrum. Aber gut, Sie haben recht, es gibt natürlich viele Ansatzpunkte.

Versuchen wir es mal anders: Wenn Ihr Film keine Filmkunst wäre, sondern ein Werk der bildenden Kunst, was wäre er dann? Sicher kein kleines Aquarell oder eine Figurine…

Ja, was wäre er dann? Sagen wir mal: Jetzt gerade war ich zum Beispiel in Venedig in der Frari-Kirche, da standen wir vor der Assunta, der Aufnahme Marias in den Himmel, von Tizian. Und da habe ich mir gedacht, das ist einfach wie großes Kino, dieses Werk. Da steckt eine so reiche Erzählung drin, dass ich mir denke, warum versuchen wir das nicht auch im Kino, so viel in einen Film reinzubekommen?

Sie haben jedenfalls keine Scheu vor großen Bildern und auch großen Gefühlen mit entsprechender Musik. Das ruft unterschiedliche Reaktionen hervor. Entweder sagen die Leute: Ja, das ist echtes Kino, eben nicht so unsinnlich und auch kein rein intellektuelles Gedankenwerk. Andere holen reflexartig die Kitsch-Keule raus. Ist es für Sie ein Bekenntnis zum großen Kino?

Ich finde die Geschichte spannend und habe da gewissermaßen eine Plattform gebaut, wo die Schauspieler ihre große Begabung zur Emotionen ausleben können. Das ist ja eigentlich das, was Schauspieler ausmacht: Das sind Menschen, die uns vorleben können, wie extrem man fühlen kann. Dafür muss man ihnen natürlich auch die entsprechenden Plattformen bauen, damit sie das ausleben können. Sonst ist es ja so, als ob man ein fabelhaftes Rennauto hat und es nur irgendwie gemütlich durch die Stadt fährt. Da muss man schon die entsprechende Rennbahn bauen. Und als so eine Rennbahn sehe ich dann eher den Film. Und was den Kitsch-Vorwurf betrifft: Kitsch ist ja eigentlich ein sehr faules Wort dafür, wenn man nicht artikulieren kann, was einem nicht gefällt. Wenn ich Kitsch definieren müsste, wären es Emotionen, die die Grenze zum schlechten Geschmack überschreiten; wo eben etwas nicht mehr Gefühl ist und Emotionalität, sondern nur Sentimentalität. Aber nach meinem Empfinden – und natürlich nach dem meiner Schauspieler und dem der vielen tollen Leute, die mir den Film gemacht haben – sind wir natürlich auf der sicheren Seite. Aber jedem sei seine eigene Meinung überlassen.