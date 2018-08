Florian Henckel von Donnersmarck hat wieder Chance auf den Oscar

"Der Film hat, unterstützt von einem grandiosen Schauspielerensemble, große poetische Momente und geht gleichzeitig einer essentiellen, auch heute noch aktuellen Frage nach: Das Finden einer eigenen Haltung". So begründete die Jury in München ihre Wahl aus insgesamt elf Kandidaten für den Auslands-Oscar, darunter das Romy-Schneider-Drama "3 Tage in Quiberon" und Michael "Bully" Herbigs erster ernster Film "Ballon".

Wieder ein Stück deutsche Geschichte

Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt "Werk ohne Autor" über drei Epochen deutscher Geschichte von dem dramatischen Leben des Künstlers Kurt (Tom Schilling), seiner leidenschaftlichen Liebe zu Elisabeth (Paula Beer) und dem folgenschweren Verhältnis zu seinem undurchsichtigen Schwiegervater Professor Seeband (Sebastian Koch), dessen wahre Schuld an den verhängnisvollen Ereignissen in Kurts Leben letztlich in seiner Kunst und seinen Bildern ans Licht kommt.

"Werk ohne Autor" ist ein Film über die seltsame Gabe, die wir Menschen besitzen: aus den furchtbaren Dingen, die uns im Leben geschehen, etwas Großartiges zu machen. Wir sind Alchemisten, die das Blei der Traumata in das Gold der Kunst verwandeln können", so fasst der Regisseur den Sinn seines neuen Films, der erst am 3. Oktober in Deutschland anläuft, im Spiegel zusammen.