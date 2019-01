Florian Henckel von Donnersmarck im Oscar-Rennen

In "Werk ohne Autor" erzählt Henckel von Donersmarck die Geschichte eines Malers, der die DDR verlässt, in den Westen kommt und an der Düsseldorfer Akademie zu seinem eigenen künstlerischen Ausdruck findet. Figur und Geschichte sind angelehnt an die Biografie Gerhard Richters, Donnersmarck geht es jedoch nicht um eine Filmbiografie, sondern um eine große Erzählung über Kunst und Leben.

Die deutsche Geschichte und das persönliche Schicksal

Deren Folie ist auch die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts: Als Junge erlebt Kurt Banert, so der Name des Protagonisten im Film, das Bombardement Dresdens – und er muss erleben, wie seine geliebte Tante, eine sensible, kunstsinnige junge Frau, für verrückt erklärt und in eine Anstalt eingewiesen wird. Dort fällt sie dem Euthanasie-Programm der Nationalsozialisten zum Opfer. Die brutale Volte der Geschichte: Eben jener Euthanasie-Arzt, der sie in den Tod schickt, wird später der Schwiegervater des Malers werden. Familiengeschichte und persönliche Verstrickung rücken also ganz eng zusammen.

Für Donnersmarck, der für Buch und Regie verantwortlich zeichnet, ist der freie und auch pathetische zuspitzende Umgang mit Motiven einer realen Biografie wesentlich für seine eigene Filmkunst: "Ich glaube sehr stark an Fiktion", sagte er im Interview mit der kulturWelt auf Bayern 2. "Das ist ja eigentlich ein Fremdwort für etwas, was wir auf Deutsch immer so schön Dichtung nennen. Ich glaube an Dichtung, an die Verdichtung, an Dinge, die sozusagen von der starken Hand des Dichters zusammengepresst sind und wo durch diesen Prozess der Verdichtung eigentlich mehr drinsteckt, als in der Wirklichkeit."

Der Maler Gerhard Richter, der das Vorbild für die Hauptfigur in Donnersmarcks Film ist, hat sich inzwischen von dem Film distanziert. Gegenüber dem Magazin "New Yorker" stellte der 86-jährige Künstler fest, er habe Donnersmarck mitgeteilt, dass er "einen Film über Gerhard Richter" nicht schätzen würde. Und gleichzeitig vorgeschlagen, der Protagonist könnte doch einen anderen Beruf haben als den des Künstlers, denn die Familiengeschichte, um die es gehen solle, lege ihn nicht auf die Malerei fest.

Es könnte der zweite Oscar werden

"Werk ohne Autor" ist eine ARD Degeto/BR-Koproduktion – und nicht die erste erfolgreiche Zusammenarbeit des Bayerischen Rundfunks mit Henckel von Donnersmarck: Für "Das Leben der Anderen", seinen Abschlussfilm an der HFF München, hat der Regisseur 2007 bereits einen Auslands-Oscar erhalten. "Ich bin sehr stolz darauf, dass der Bayerische Rundfunk, der Florian Henckel von Donnersmarck schon bei seinem ersten Oscar-Erfolg als Partner begleitet hat, auch an diesem starken Film beteiligt ist", sagte Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie zur Nominierung von "Werk ohne Autor". "Florian Henckel von Donnersmarcks Filme erreichen Weltruhm – ich gratuliere aufs Allerherzlichste!"

Auch in "Das Leben der Anderen" spielte die deutsche Geschichte eine Hauptrolle: Donnersmarck erzählt darin von einem Stasi-Offizier und seiner Bespitzelung von Dissidenten. 2010 folgte sein zweiter Spielfilm "The Tourist", starbesetzt mit Angelina Jolie und Johnny Depp, der bei der Kritik allerdings nicht sehr gut ankam.

Kandidaten aus Japan, Libanon und Polen

Die Oscars werden am 24. Februar zum 91. Mal verliehen – und "Werk ohne Autor" könnte sogar gleich zwei Auszeichnungen bekommen: US-Kameramann Caleb Deschanel ist für seine Arbeit an Donnersmarcks Film ebenfalls nominiert. Außerdem ist als bester fremdsprachiger Film "Shoplifters" des japanischen Regisseurs Hirokazu Koreeda in der Auswahl, die Geschichte einer Familie am Rande der Gesellschaft, die keine "ganz normale" Familie ist. Auch "Capernaum" von der libanesischen Filmemacherin Nadine Labaki hat Chancen auf den Auslands-Oscar. Ein Gerichtsdrama mit ungewöhnlichem Thema: Der Film erzählt von einem kleinen Jungen aus einem Beiruter Armenviertel, der seine Eltern dafür verklagt, dass sie ihn auf die Welt gebracht haben. Mit "Cold War" ist ein historisches Liebesdrama aus Polen nominiert, das bereits beim Europäischen Filmpreis der große Gewinner war.

Favoriten bei den Oscars sind "Roma" und "The Favourite - Intrigen und Irrsinn", die mit jeweils zehn Nominierungen ins Rennen gehen, unter anderem in den Kategorien bester Film, Kamera und Regie. Bei den Regisseuren haben unter anderem Alfonso Cuarón ("Roma"), Yorgos Lanthimos ("The Favourite") und Spike Lee ("BlacKkKlansman") Chancen auf einen Oscar. Christian Bale ("Vice") und Viggo Mortensen ("Green Book") zählen zu den fünf Nominierten für den Oscar als bester Hauptdarsteller. Als beste Hauptdarstellerinnen gehen neben anderen Lady Gaga ("A Star Is Born"), Yalitza Aparicio ("Roma") und Glenn Close ("Die Frau des Nobelpreisträgers") ins Rennen.

