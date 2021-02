Flöte auf dem Balkon: Salsa-Legende Johnny Pacheco ist tot

"Mein Gott, ich wusste gar nicht, dass ich eine Legende bin", amüsierte sich Johnny Pacheco bei einem Interview, das er 2005 gab. "Aber immerhin ist es gut, noch zu Lebzeiten gelobt zu werden". Tatsächlich sammelte der Salsa-Pionier neun Grammy-Nominierungen, zehn Goldene Schallplatten, zog 1998 in die Ruhmeshalle der Latino-Musik ein, bekam vom amerikanischen Präsidenten die Medal of Honor, erhielt 2005 einen Grammy für sein Lebenswerk und durfte sich über einige weitere Ehrungen freuen. Aber das Allerwichtigste: Er bescherte der Welt mit seinem Label "Fania Records" den modernen, amerikanisch geprägten Salsa, ein Tanzrhythmus, der ursprünglich aus Kuba stammte. Pacheco peppte ihn mit Jazz-Elementen auf und würzte ihn mit Rock.

Gefragt, welche Auszeichnung ihm eigentlich am wichtigsten sei, gab der 1935 als Juan Azarias Pacheco Knipping in Santiago de los Caballeros in der Dominikanischen Republik geborene Pacheco damals eine typisch lateinamerikanische Antwort: "Das Leben! Ich kann mich nicht beschweren, ich habe ein sehr komfortables geführt. Das weitere bedeutsame Geschenk ist der Respekt, den ich für meine Art des Salsa bekomme. Ich bin auf die Latinos sehr stolz." Und einer der Höhepunkt seines Lebens, so der Musiker, war ein Konzert im afrikanischen Zaire vor 110.000 Menschen, von denen "kein einziger" verstanden habe, was er sagte, aber alle wären begeistert gewesen. Seine Musik war also wirklich international.

Er verkaufte seine ersten Platten vom Lieferwagen

Pacheco, der in eine Musiker-Familie hinein geboren wurde, kam Ende der vierziger Jahre nach New York, wo er die renommierte Juilliard-Musikhochschule besuchte und bereits früh mit seiner Band "Pacheco y su Charanga" Furore machte. 1964 tat er sich mit dem Anwalt Jerry Masucci zusammen und gründete das Plattenlabel "Fania Records", abgeleitet von einem der ersten Songs, den sie produzierten, "Fanía Funché". Die Anfänge waren bescheiden: Sie steckten jeweils 2.500 Dollar in die Firma und verkauften ihre Platten im Stadtteil "Spanish Harlem" direkt aus dem Lieferwagen. Das "Billboard-Magazin" erinnert daran, dass "Fania" auch das "Motown-Label der Latinos" genannt wurde, also eine Ära prägte, speziell die Siebziger. Stars wie Celia Cruz, Cheo Feliciano und Héctor Lavoe waren dabei, die 1968 gegründeten "Fania All Stars" füllten am 23. August 1973 das Yankee Stadium mit 50.000 Zuschauern.