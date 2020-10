Flitterkränze-Werkstatt: Ein Stück Welt auf 50 Quadratmetern

Die kleine Flitterkränze-Werkstatt von Dagmar Rosenbauer in Kunreuth, Landkreis Forchheim, ist kunterbunt. Außen hängt am liebevoll sanierten Fachwerkhaus ein gelbes Schild: "Samba-Kostüme". Innen gibt es auf den ersten Blick vor allem Zubehör für eine original Fränkische Tracht: Stoffe, Knöpfe, Bordüren – und eine Rarität: handgefädelte Flitterkränze.

Altes Kunsthandwerk als Leidenschaft

Dagmar Rosenbauer ist eine äußerst herzliche und quirlige Person. Lachen scheint ihr Hobby zu sein. Sie liebt Traditionen und die Welt. Kunsthandwerk hat es ihr besonders angetan. So fertigt sie seit ihrer Jugend schon sogenannte Flitterkränze. "Das ist ein Kronen-artiges Gebilde für den Kopf", erklärt sie, während sie eine Krone leise klimpernd aus der Glasvitrine holt.

"Da werden 3.500 bis 4.000 Messingplättchen einzeln von Hand in dreifachem Arbeitsgang hinein gearbeitet. Das ist eine sehr aufwändige Geschichte." Dagmar Rosenbauer

Festtags-Tracht in Franken

In Franken wurden diese Kronen zur Festtags-Tracht getragen. In weitem Umkreis ist Dagmar Rosenbauer die Letzte, die das Anfertigen dieser Kränze heute noch beherrscht. In mühevollen und langwierigen Versuchen hat sie sich das alte Kunsthandwerk über Jahre selbst angeeignet. Heute kommen die Interessenten aus der fränkischen Schweiz, aber auch aus Hamburg und dem Elsaß.

Eine Idee schlägt ein

Schnell hat Dagmar Rosenbauer bemerkt, dass Sie mit der erlernten Technik noch mehr anfertigen kann. Ihre Werkstatt wurde zur Anlaufstelle für Sonderwünsche.

"Leute kamen, die wollten für den Karneval in Venedig einen Kopfschmuck, mit dem sie in den Wettbewerb können. Also keine Faschingsqualität, sondern richtig hochwertig." Dagmar Rosenbauer

Auch in der Samba-Szene sprach sich ihr Talent herum. Für das Samba-Festval in Coburg wurde immer wieder mal Nachschub benötigt. Revue-Tänzerinnen deckten sich bei Dagmar Rosenbauer ein. Die Samba-Kostüme, sind winzige Pailletten-Perlen-Glitzer-Teilchen, die nur das Nötigste verhüllen. Samba ist eben auch sexy Körperkult.