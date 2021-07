"Fliegender Holländer": Original-Partitur in Bayreuth zu sehen

Es hat schon Tradition: Das Richard-Wagner-Museum in Bayreuth zeigt zum Beginn der Festspiele eine Rarität aus seiner Schatzkammer. In diesem Jahr ist es die handschriftliche Original-Partitur der Oper "Der Fliegende Holländer" des weltberühmten Komponisten. Das 414 Seiten mit den Noten sind handschriftlich von Richard Wagner verfasst worden. Die Partitur wird im Untergeschoss der Villa Wahnfried dem Publikum präsentiert, teilte das Museum am Donnerstag mit.

Original-Partitur wird erstmals der Öffentlichkeit gezeigt

Die Partitur des "Fliegenden Holländers" wird zum ersten Mal öffentlich ausgestellt. Außerdem sind wertvolle originale Text- und Notenhandschriften Richard Wagners zu sehen, die für die Entstehung dieser Oper von Bedeutung sind: eine Skizze für die Komposition und die sogenannte Erstschrift des Textbuches. "Der Fliegende Holländer" von 1840 ist Wagners vierte vollendete Oper, die er auf dem Titelblatt eine "Romantische Oper" nennt.

"Der Fliegende Holländer" eröffnet Bayreuther Festspiele

Eröffnet werden die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth am Sonntag, 25. Juli. Sie starten mit einer Neuinszenierung des "Fliegenden Holländers" in der Regie von Dmitri Tcherniakov. Mit Oksana Lyniv dirigiert erstmals eine Frau in Bayreuth die Oper.