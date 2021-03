Flexible Zuschauerzahl: Bayerische Theater öffnen ab 22. März

Die "kulturelle Durststrecke" soll bald enden, geht es nach Bayerns Kunstminister Bernd Sibler. Er gab grünes Licht für eine Wiedereröffnung der Theater und Konzertsäle ab 22. März.

Keine einheitlichen Obergrenzen bei der Zuschauerzahl

An den Details wird allerdings noch gearbeitet, und das ist diesmal entscheidend, denn für alle Häuser einheitliche Obergrenzen, wie zuletzt im Oktober 2020, soll es nicht geben: "Die maximal zulässige Zuschauerzahl wird sich nach den örtlichen Gegebenheiten sowie der Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstandes und den gängigen Hygienemaßgaben richten", so der Minister in einer Pressemitteilung: "Ich will weg von starren Zuschauerzahlen und die ganze Kapazität des zur Verfügung stehenden Raums nutzen."

Er freue sich, "dass mit weiteren klugen und umsichtigen Öffnungen wieder mehr Kunst und Kultur im Freistaat" ermöglicht werden könne. Welche genauen Abstands- und Hygieneregeln gelten sollen, das wird derzeit zwischen dem Kunst- und Gesundheitsministerium beraten. Rund zwanzig Wissenschaftler hatten schon vor vier Wochen in einer Studie empfohlen, die Zahl der Zuschauer bei Veranstaltungen von der Lüftungstechnik und der Größe des jeweiligen Raumes abhängig zu machen. Für den Fall, dass Veranstalter tagesaktuelle Schnelltests gewährleisten können, war sogar eine Vollauslastung nicht mehr ausgeschlossen worden.

Planbarkeit schwierig, Publikum zögerlich

Am 4. März 2021 hatte der Bayerische Ministerrat beschlossen, dass ab dem 22. März 2021 Theater, Konzert- und Opernhäuser grundsätzlich öffnen können, wenn die 7-Tage-Inzidenz seit mindestens 14 Tagen den Wert von 100 nicht überschritten hat und die Entwicklung des Infektionsgeschehens stabil oder rückläufig ist. Die Entscheidung trifft die zuständige Kreisverwaltungsbehörde im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege nach Maßgabe von Rahmenkonzepten.

Allerdings ist die Inzidenz derzeit in vielen bayerischen Regionen nicht stabil, was die Planbarkeit für die Kulturwirtschaft schwierig macht. Außerdem erwarten viele Theatermacher, dass große Teile des Publikums zunächst sehr zögerlich sein werden, wenn es darum geht, Karten zu kaufen. In Berlin hatte der dortigen Kultursenator Klaus Lederer angekündigt, noch im März einige "Pilotversuche" in Theatern zu erlauben, und danach aufgrund der gemachten Erfahrungen zu entscheiden, wie es im April weitergeht.