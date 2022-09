Flexi-Heime: Ein Zuhause auf Zeit für Wohnungslose

Rosalia di Giovanni lebt schon seit zweieinhalb Jahren mit drei Kindern in einem Flexi-Heim. Die Alleinerziehende ist seit einem Jahr arbeitslos und hätte sonst keine andere Bleibe gefunden. Schon seit acht Jahren wechselt sie zwischen Pensionen und Wohnheimen. Nun ist sie zum ersten Mal zu einer Wohnungsbesichtigung eingeladen. Das Apartment gehört dem Erzbistum München und Freising und soll an bedürftige Familien vermietet werden.

Flexi-Heime als Übergangslösung

Wohnungslosigkeit ist mittlerweile nicht mehr nur ein Problem einer kleinen Minderheit, sondern betrifft auch immer mehr berufstätige Menschen, die sich die hohen Mieten in Städten wie München nicht mehr leisten können. Kirchliche Träger, Sozialverbände, gemeinnützige Vereine und die Stadt München bieten derzeit in sechs Flexi-Heimen 824 Plätze für Familien in Wohnungsnot.

Die Unterbringung erfolgt in abgeschlossenen Apartments mit Küchenzeile und Bad. Doch es gibt auch strenge Regeln. Besuch ist bei Rosalia di Giovanni zum Beispiel nicht erlaubt. Das ist traurig für die Mutter, da zwei Kinder von ihr in Italien leben und sie so nicht besuchen können.

Allein in München sind 7.500 Personen wohnungslos

Laut Statistik sind in München rund 7.500 Personen wohnungslos. Wegen der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung erwarten Experten, dass sogar noch mehr Menschen in Wohnungsnot geraten.

"Wenn die Menschen wohnungslos werden, dann steht auch erst einmal der Existenzverlust im Raum. Das heißt, die Leute haben alles verloren, ihre Möbel, die sie nicht mit in die Notunterkünfte mitbringen dürfen, und alles Hab und Gut. Vielleicht haben Sie noch ein paar Unterlagen dabei. Die Kinder verlieren ihre Bezugspunkte vor Ort, müssen in andere Stadtteile umziehen und sind dann vielleicht nicht mehr in der gleichen Schule", David Diekmann, Katholischer Männerfürsorgeverein

David Diekmann vom Katholischen Männerfürsorgeverein erlebt oft, dass es eben leider nicht nur eine Übergangslösung ist, wenn Menschen in das Flexi-Heim einziehen. Gerade da sei es wichtig, Mut zu geben, damit sie nicht aufgeben, auch wenn die Chancen auf eine normale Wohnung schlecht stehen.

Hoffnung auf eine eigene Wohnung

Rosalia di Giovanni ist begeistert von der kleinen Drei-Zimmer-Wohnung, die sie besichtigt hat. Sie konkurriert aber noch mit sechs weiteren Familien, alle in schwierigen finanziellen Lagen. Auf dem normalen Wohnungsmarkt haben Menschen wie sie bei den derzeitigen Mietpreisen keine Chance. Seit einem Jahr ist sie arbeitslos, hatte vor kurzem eine schwere Operation. Doch auch davor, als sie noch Arbeit hatte, reichte das Geld nicht aus – und sie hatte schon viele Jobs: als Hausmeisterin, in einem Hotel, in Fast-Food-Restaurants.

Endlich wieder eigene vier Wände

Als die Italienerin die erlösende Nachricht bekommt, dass sie mit ihren Kindern in die Kirchen-Wohnung ziehen kann, geht für sie ein Traum in Erfüllung. Endlich wieder eigene vier Wände. Sie will sich bald auch wieder eine Arbeit suchen. Aber sie weiß: Einfach wird die Zukunft nicht.